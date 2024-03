Prof lo sgrida, studente lo minaccia e gli schiaccia la mano nella porta: docente in ospedale a Sassari Dopo insulti e minacce di morte, il 17enne avrebbe schiacciato la mano del docente nella porta più volte causandogli profonde ferite alle dita. L’episodio, denunciato ai carabinieri, ha avuto come scenario le aule dell’Istituto nautico di Porto Torres. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Un professore di una scuola superiore sassarese è finito in pronto soccorso con dieci giorni di prognosi dopo essere stato aggredito da uno studente dello stesso istituto nautico dove insegna. L'episodio, denunciato ai carabinieri dopo le cure mediche in ospedale, ha avuto come scenario le aule dell'Istituto nautico Mario Paglietti di Porto Torres, in provincia di Sassari. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento e ora oggetto di indagine, il fatto risale alla scorsa settimana quando il ragazzo di 17 anni, poi sospeso, avrebbe insultato e minacciato pesantemente il docente prima di schiacciargli ripetutamente la mano nella porta, causandogli traumi e tagli profondi su più dita.

Il fatto nella mattinata di giovedì scorso mentre il professore stava tenendo lezione in un'altra classe. Stando al suo racconto, il ragazzo si è avvicinato all'aula infastidendo il docente che lo avrebbe allontanato. Quest'ultimo poco dopo si è diretto nella classe del 17enne per lamentarsi con il professore di turno del comportamento dello studente. A questo punto sarebbe scattata l'aggressione prima verbale e poi fisica.

Dopo insulti e minacce di morte, il 17enne avrebbe schiacciato la mano del docente nella porta più volte, causandogli profonde ferite alle dita. Il professore è dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso dove gli sono state suturate le ferite e assegnati diversi giorni di cure per i traumi riportati. Il docente quindi ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri della Compagnia di Porto Torres che hanno identificato lo studente 17enne e avviato le indagini sul caso per accertare i fatti.

"È una questione di sicurezza finora non avevo mai denunciato le aggressioni verbali, nonostante la gravità. Ma a una cosa come questa non si può passare sopra. Mi sono stancato. Non si lavora in sicurezza" è la dichiarazione del professore riportata da La nuova Sardegna. Il docente ha parlato anche di precedenti episodi di intimidazione e ha chiesto "un intervento adeguato e deciso a tutela della sicurezza della comunità scolastica".