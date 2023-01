Prof aggredito da studenti, viene colto da malore. Preside li difende: “Docente brusco e offensivo” L’episodio è avvenuto in una scuola di Modena, sul posto ambulanza e polizia. Il docente ha denunciato un’aggressione verbale, ma la preside non ci sta: “Un adulto dovrebbe riuscire a mantenere il controllo in queste situazioni”.

A cura di Biagio Chiariello

Sta facendo discutere il caso avvenuto all'Istituto tecnico industriale di Modena, dove un docente avrebbe rimproverato i ragazzi che fumavano e sarebbe stato aggredito verbalmente, fino a sentirsi male.

La dirigente Alessandra Milella ora però punta il dito sul prof: "Gli studenti sono stati avvicinati in maniera brusca e anche un po’ offensiva dal docente, che sembrava li stesse riprendendo col cellulare per fare un video”, ha detto la preside dell’istituto Corni che, ai microfoni di Trc Modena.

Si tratta dunque di una versione diversa rispetto a quella emersa in un primo momento. Sembrava che, dopo essere stati ripresi dall’insegnante perché "fumavano una sigaretta", i ragazzi l’avessero pesantemente offeso, tanto da provocargli un malore. Sul posto è intervenuta un'ambulanza, oltre che la polizia che sta conducendo tutti gli accertamenti del caso sull'accaduto, mentre il 19 gennaio a scuola sono stati convocati i genitori dei due studenti coinvolti.

Gli studenti però, convocati dalla preside, hanno raccontato che non si trattava di fumo di sigaretta ma del fumo che fuoriusciva da una bevanda calda e smentiscono il mancamento del prof.

Ora la preside fornisce elementi che rendono il quadro più problematico. “Rimango perplessa – ha spiegato la dirigente, come riportato dal Resto Del Carlino – di fronte a una vicenda di questo tipo, che coinvolge una persona adulta, un docente, che dovrebbe riuscire a mantenere un autocontrollo e non arrivare a tu per tu con ragazzi di 15-16 anni".

Pare peraltro che l'insegnante non fosse nuovo a questi episodi, infatti un altro studente avrebbe riportato un fatto simile sempre a causa di una sigaretta.