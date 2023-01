Previsioni traffico, rientro dalle vacanze dopo l’Epifania: domenica il giorno nero sulle strade Per il weekend dell’Epifania si prevede un forte “incremento dei volumi di traffico sull’intera rete stradale e autostradale nazionale, con maggior concentrazione dei flussi nella giornata di domenica 8 gennaio”. I consigli di Viabilità Italia.

A cura di Susanna Picone

Domani, domenica 8 dicembre, sarà il giorno nero per il traffico. L’Epifania mette fine al periodo natalizio e il weekend si contraddistingue per i rientri in città di quanti si sono concessi una vacanza in queste settimane.

Secondo le previsioni di Viabilità Italia, la giornata di domani sarà la peggiore per il traffico: si prevede un forte "incremento dei volumi di traffico sull'intera rete stradale e autostradale nazionale, con maggior concentrazione dei flussi nella giornata di domenica 8 gennaio".

La raccomandazione a chi si metterà al volante è quella di adottare "comportamenti di guida rispettosi delle norme di comportamento stradale", intanto Viabilità Italia ricorda che in molte autostrade e strade extraurbane è vigente l'obbligo di circolare con pneumatici invernali montati ovvero di avere a bordo idonei strumenti antisdrucciolevoli prontamente utilizzabili.

"Il dispiacere per le vacanze finite o la fretta di rientrare verso casa non devono pregiudicare la prudenza e la concentrazione mentre si è alla guida", è quanto sottolinea Viabilità Italia raccomandando di "non distrarsi con l'uso del cellulare" e di mettersi al volante "se prima abbiamo bevuto sostanze alcoliche o fatto uso di sostanze stupefacenti".

Si consiglia di "pianificare il viaggio in modo da effettuare delle soste frequenti, almeno di 10-15 minuti ogni due ore ininterrotte di guida, controllando anche la corretta sistemazione dell'eventuale carico sul tetto (sci, box portabagagli, ecc.)".

Attenzione sulle strade anche la nebbia. In tutta Italia il tempo è ancora stabile, senza precipitazioni significative, salvo appunto la riduzione di visibilità per nebbie diffuse, nelle ore notturne, mattutine e nuovamente in quelle serali, sulla Pianura padana, sui litorali dell'alto versante adriatico, sulle zone pianeggianti di Toscana e Umbria e sulle zone pianeggianti interne di Puglia, Basilicata e Campania.

Poi arriveranno anche le piogge: nelle prossime ore una perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo porterà le prime precipitazioni su Liguria e Toscana; si estenderanno poi al resto del Nord-Ovest, ad Umbria e Lazio, per poi interessare successivamente il resto del Nord e del Centro.