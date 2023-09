Previsioni meteo weekend: temporali sull’Italia, dove pioverà sabato e domenica Che tempo farà sull’Italia sabato 23 settembre e domenica 24, le previsioni meteo: weekend con tanta pioggia su molte zone del Paese e allerta meteo.

A cura di Redazione Meteo

Fine settimana di maltempo in diverse regioni italiane per una perturbazione che sta attraversando la penisola. Per la giornata di oggi, sabato 23 settembre, un avviso meteo della Protezione civile prevede temporali sul Molise, specie sui settori occidentali, e sulla Campania, nel pomeriggio piogge anche su Veneto ed Emilia-Romagna. È allerta arancione su parte della Lombardia e allerta gialla su gran parte del territorio nazionale. Ma vediamo nei dettagli le previsioni meteo del weekend.

Meteo oggi sabato 23 settembre

Le previsioni per oggi secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare. Attesa nuvolosità irregolare a tratti intensa, con locali o isolati rovesci o temporali su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Sulle regioni peninsulari piogge e sparse e isolati temporali, meno frequenti ed estesi sulla Toscana e in generale esaurimento serale salvo che su Marche e Abruzzo. Al Sud tempo variabile sulla Sicilia; precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale, al mattino, su nord Puglia, Molise e soprattutto sulla Campania, con fenomeni che dal pomeriggio si estenderanno anche alle restanti aree attenuandosi, in serata, sulla Campania.

Previsioni meteo domenica 24 settembre

Domenica 24 settembre tempo stabile e ampiamente soleggiato al Nord e su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio, salvo residui fenomeni nella notte e al primo mattino sulla Romagna e nelle ore centrali su zone dell’Umbria e basso Lazio. Al Sud ancora instabile sulla Sicilia, sud peniunsulare e centrali adriatiche con fenomeni anche estesi e persistenti su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia garganica e locali o isolati su Sicilia e restante Sud.

Allerta arancione oggi in Lombardia

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso per oggi, sabato 23 settembre, un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Molise, specie sui settori occidentali, e sulla Campania. Dal pomeriggio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto ed Emilia-Romagna. Valutata allerta arancione sui settori centro-orientali della Lombardia e allerta gialla su gran parte del territorio nazionale.