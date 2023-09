Previsioni meteo weekend: nuovo anticiclone, caldo con temperature oltre i 30 gradi Le previsioni meteo del weekend di venerdì 8 settembre, sabato 9 e domenica 10: si rinforza l’ennesimo anticiclone africano. Fine settimana con tanto sole e poche nubi sull’Italia. Temperature in aumento, comprese tra 27 e 35 gradi.

A cura di Redazione Meteo

Sarà un weekend dal sapore estivo, durante il quale grazie all’ennesimo anticiclone africano, in Italia avremo tanto sole e si raggiungeranno temperature tipiche dei mesi di luglio e agosto. Secondo le previsioni meteo, il caldo aumenterà dal fine settimana portando tra domenica e lunedì picchi di 36 gradi in Toscana e oltre i 30-32 gradi su quasi tutta la penisola.

Una "bolla di caldo" – dicono gli esperti meteo – esploderà verso lo stivale facendo così schizzare le temperature su valori decisamente significativi per il mese di settembre.

Previsioni meteo oggi: temperature in aumento sulla Toscana

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 8 settembre, secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare. Al Nord attesi addensamenti bassi su alpi e prealpi centroccidentali in parziale diradamento dal pomeriggio, bel tempo altrove. Cielo sereno al Centro su tutte le regioni, con temperature massime in aumento sulla Toscana. Al Sud invece ancora diffusa nuvolosità cumuliforme su Sicilia e Calabria meridionale, con precipitazioni anche a carattere temporalesco ma in attenuazione serale. Bel tempo invece sul resto del Meridione.

Meteo sabato 9 settembre: sole e bel tempo sull'Italia

Sabato 9 settembre previsti al Nord addensamenti bassi su alpi e prealpi centroccidentali, in parziale diradamento durante le ore centrali; bel tempo sul resto delle regioni settentrionali. Bel tempo anche su tutto il Centro e al Sud. Temperature minime stazionarie su tutto il Paese; massime in aumento su isole maggiori, alpi, prealpi ed appennini, stazionarie sul resto del Paese.

Le previsioni meteo per domenica 10 settembre

Per la giornata di domenica 10 settembre, il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare prevede nubi basse su alpi e prealpi centroccidentali, in parziale diradamento durante le ore centrali; velato sulla Sicilia e bel tempo sul resto del Paese. Temperature minime in lieve calo su tutto il Paese.