Previsioni meteo weekend Ferragosto, l’elenco delle 17 città da bollino rosso per caldo intenso Le previsioni meteo del weekend di Ferragosto indicano che il caldo continuerà a intensificarsi al nord dove le temperature raggiungeranno i nuovi picchi di questa estate mentre resterà stabile al sud. Una persistenza di giornate calde e afose che ha spinto il sistema di alert del Ministero della salute a segnalare il bollino rosso per caldo intenso in 17 città.

A cura di Antonio Palma

L’ondata di caldo africano continua a interessare l’Italia e, secondo le previsioni meteo del weekend di Ferragosto, continuerà a intensificarsi al nord dove le temperature raggiungeranno i nuovi picchi di questa estate. In generale anche durante il prossimo fine settimana, dunque, gli italiani faranno i conti con giornate bollenti anche se con un caldo in parziale attenuazione al Sud, dove però persisteranno temperature oltre i 38 gradi, e in aumento invece al Nord dove si raggiugneranno i medesimi valori. Una persistenza di giornate calde e afose che ha spinto il sistema di alert del Ministero della salute a segnalare il bollino rosso per caldo intenso in 15 città sulle 27 monitorate nella giornata di venerdì e 17 per la giornata di sabato.

Previsioni meteo venerdì 13 agosto, più caldo al nord

Nel dettaglio, le previsioni meteo di venerdì 13 agosto indicano sole e caldo ovunque per l’intera giornata a parte qualche nuvola di passaggio sulle Alpi, dove saranno possibili gli ormai soliti temporali pomeridiani anche se molto isolati. Le temperature massime sono in ulteriore aumento al Centro-Nord mentre permangono stazionarie o in lieve calo al Sud e nelle Isole dopo il picco dei giorni scorsi, i valori comunque resteranno ampiamenti sopra i 35 gradi ovunque con punte fino a 40 gradi.

Venerdì bollino rosso per caldo intenso in 15 città

Per la giornata di venerdì 13 agosto il Ministero della Salute segnala il “bollino rosso” per caldo intenso in 15 città sulle 27 monitorate: si tratta di Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Saranno invece da “bollino arancione” Ancona e Napoli. Il “bollino giallo” è annunciato per Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Milano, Pescara, Reggio Calabria, Torino, Venezia e Verona.

Previsioni meteo sabato

Le previsioni meteo per sabato indicano la medesima situazione con sole e caldo intenso fin dal mattino da nord a sud. Nel pomeriggio qualche nuvola in più sempre sulle zone alpine, in particolare quelle orientali e temperature in ulteriore aumento un po’ ovunque, compreso il sud. Il Meridione farà i conti con una nuova impennata dei termometri anche a Ferragosto con punte anche di 40-41 gradi all’estremo Sud, prima del crollo termico atteso per la settimana prossima.

Le città da bollino rosso sabato 14 agosto

Per la giornata di sabato 14 agosto il sistema di alert del Ministero della salute segnala un ulteriore aumento delle città da bolino rosso per caldo intenso che diventano ben 17. Si tratta di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo. Bollino arancione invece per Milano, Torino, Venezia e Verona