Previsioni meteo weekend delle Palme, nuvole al nord e sole al sud

Secondo le previsioni meteo del weekend delle Palme sarà un fine settimana incerto dal punto di vista meteorologico per l’Italia. Sabato 27 marzo cielo in gran parte nuvoloso fin dal mattino al Centro-Nord. Domenica delle Palme migliora invece anche al nord: temperature in risalita e picchi anche oltre i 20 gradi in Sicilia.