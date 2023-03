Previsioni meteo, weekend con caldo primaverile poi torna il freddo per un colpo di coda dell’inverno Tempo variabile su gran parte dell’Italia per il weekend che sarà caratterizzato da temperature primaverili. Sole al Sud e neve sulle Alpi secondo le previsioni degli esperti meteo, poi ci sarà un colpo di coda dell’inverno con freddo a partire dalla prossima settimana.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio (foto Scott Olson/Getty Images)

Sarà un weekend all'insegna del caldo, con temperature primaverili, quello appena iniziato. Le previsioni meteo indicano l'arrivo di un'alta pressioni che porterà a partire da oggi sabato 11 marzo bel tempo e temperature ben oltre la media stagionale; il tempo sarà comunque variabile e a tratti contrassegnato da qualche pioggia residua frutto delle correnti umide oceaniche che hanno colpito l'Italia in settimana.

Previsioni meteo 11 marzo: caldo al Sud, neve sulle Alpi

Nello specifico la giornata di sabato farà registrare un contesto climatico piuttosto caldo, con sprazzi di primavera in gran parte del paese dove il cielo sarà sereno e soleggiato. Presente qualche piovasco al Sud, principalmente nell'area del basso Tirreno, come Campania e Calabria, qui le temperature minime e massime saranno stabili o in diminuzione.

Al Centro il tempo sarà caratterizzato da piogge sul versante tirrenico con possibili locali fenomeni nella notte tra Marche e Abruzzo e nevicate anche a quote medio-alte. Temperature minime e massime stabili o in calo. Il fronte di instabilità colpirà soprattutto il Nord con precipitazioni a tratti diffuse sui rilievi alpini di confine più occidentali dove sono attese nevicate sopra i 1600/1700m di quota.

Meteo domenica 12 marzo

Il tempo resterà variabile anche per la giornata domani, domenica 12 marzo, quando le correnti settentrionali tendenti a disporsi poi anche dai quadranti Nord orientali che si faranno via via più fresche, portando a un calo delle temperature soprattutto al Sud.

Per quanto riguarda le previsioni meteo, al mattino ci saranno ancora nevicate sui rilievi alpini specie quelli di confine, mentre qualche pioggia insisterà anche al Centro e su alcuni tratti del Sud specie trai settori più meridionali della Campania, sulla Calabria sulle zone settentrionali della Sicilia.

Da martedì 14 marzo tempo arriva il maltempo e crollano le temperature

“L'alta pressione in espansione da ovest – spiega il Centro Meteo Italiano – porta un miglioramento sull'Italia ma nei prossimi giorni, attenzione a un possibile affondo freddo. Alcuni modelli mostrano infatti l'arrivo di aria più fredda intorno alla metà della settimana con maltempo ma anche calo delle temperature, possibilità dunque anche di neve a quote medio-basse”.

A partire dalla nuova settimana infatti l'alta pressione sarà spazzata via da un Ciclone nella giornata di martedì 14 marzo con il maltempo che potrebbe colpire anche il Nord con piogge diffuse e nevicate sulle Alpi oltre i 1000 metri.