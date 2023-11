Previsioni meteo weekend: arriva l’inverno, sole ma freddo e vento forte sull’Italia Il tempo per questo weekend sarà all’insegna del freddo e del vento forte con temperature in deciso calo, soprattutto sabato 18 novembre, per via di correnti di aria fredda. Tempo asciutto e vento forte anche domenica 19 novembre 2023.

A cura di Antonio Palma

Sara un weekend all’insegna del freddo e del vento quello che attende gli italiani per sabato 18 e domenica 19 novembre 2023. Le previsioni meteo per questo fine settimana, infatti, indicano che per l’Italia è arrivato finalmente l’inverno con temperature decisamente in calo e più in linea col periodo, spinte soprattutto dal vento intenso e da aria fredda. A parte qualche nuvola e pioggia di passaggio, però, sarà un weekend sostanzialmente asciutto, caratterizzato da sole quasi ovunque.

Alla base di questa situazione meteorologica, l’allontanamento della perturbazione che ha attraversato le regioni centro-meridionali della Penisola, spostandosi poi verso est. Stabilendosi sui Balcani nelle prossime ore, infatti, lascerà spazio al tempo soleggiato nel weekend ma si strascinerà però dietro correnti di aria fredda responsabili di temperature in netta diminuzione, soprattutto per sabato.

Meteo, previsioni per sabato 18 novembre

Nel dettaglio, le Previsioni meteo del weekend indicano per sabato 18 novembre tempo inizialmente ancora un po’ incerto al sud, con qualche annuvolamento e piogge residue sulla Calabria e sulla Sicilia settentrionale, ma solo nelle prime ore del giorno e in rapido esaurimento nel corso della giornata. Qualche nuvola anche sulle aree alpine dove avremo nevicate serali oltre i 1300 metri di altezza in Alto Adige. Cielo limpido o al massimo velato altrove ma freddo e vento diffuso su tutta Italia. Le temperature minime infatti subiranno una generale diminuzione, anche marcata sull’Emilia-Romagna. Anche le massime subiranno una diminuzione diffusa con un calo marcato in particolare su Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Venti intensi e diffusi, particolarmente forti su Puglia, Basilicata e Calabria.

Previsioni meteo domenica 19 novembre

Per domenica 19 novembre le previsioni meteo del weekend indicano sole diffuso al mattino da nord a sud ma con un po’ di nubi in aumento dal pomeriggio sulla Liguria, sulla Toscana, sulla Sardegna e in serata anche lungo le coste del Lazio e della Campania. Si tratta però di nubi innocue e senza pioggia. Il tempo infatti sarò asciutto ma, al contrario, avremo ancora parecchio vento al sud, in particolar modo tra Salento e Calabria ionica. Molto mossi o anche agitati quindi i mari che bagnano le regioni meridionali. Le temperature minime ancora in calo su coste abruzzesi e al sud, massime sostanzialmente stazionari o in lieve rialzo su isole maggiori.