Previsioni meteo settimana: sole e caldo fino al prossimo weekend con qualche nube sparsa Pressione e temperature in rialzo in tutta Italia grazie al fenomeno anticiclonico dell'”Ottobrata delle Azzorre”. Si prevede una settimana di tempo prevalentemente stabile e soleggiato fino al prossimo weekend, seppur con qualche possibile rovescio sparso nel Centro-Sud.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Foto d’archivio

Nel corso di questa settimana continueranno gli effetti dell'"Ottobrata delle Azzorre", l'anticiclone africano che ha riportato sole e bel tempo nel weekend appena trascorso. Si prevedono dunque temperature stabili e sopra le medie stagionali. Il sole sarà il grande protagonista di questi giorni, almeno fino al weekend successivo. Quasi del tutto assenti le piogge. Il clima percepito sembrerà più estivo che autunnale.

Le previsioni di oggi, lunedì 3 ottobre

L'alta pressione sull'Italia garantirà una giornata soleggiata su gran parte delle regioni. Al Nord, si prevede un cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento soltanto nelle ore più fredde nella zona della pianura Padana e sul basso Veneto. Valori massimi compresi tra i 23° e i 26 gradi°.

Leggermente diversa la situazione meteo di Centro e Sardegna. Si attende un cielo parzialmente nuvoloso soprattutto sugli Appennini e sulle regioni adriatiche, dove non si escludono alcune possibili precipitazioni nel pomeriggio. Nelle altre zone dovrebbe splendere invece il sole. Le temperature medie si aggireranno tra i 20° e i 25° gradi, con picchi di 28° in Sardegna.

Al Sud è previsto un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso specialmente nelle coste tirreniche. Rari i rovesci. Si segnala, inoltre, un possibile mare mosso in serata sulle coste adriatiche. Temperature massime comprese tra i 19° e i 27° gradi.

"Tendenze meteo fino al weekend, l'Ottobrata riporta il caldo"

Gli effetti dell'Ottobrata potrebbero durare fino al 9-10 ottobre. In questa settimana il clima sembrerà quasi estivo. Le temperature massime, secondo gli ultimi aggiornamenti, saliranno fino a toccare punte di 26°C al Centro-Nord mentre i termometri potranno registrare picchi anche superiori ai 30°C al Sud.

Qualche piccolo disturbo potrebbe minare la stabilità atmosferica: gli esperti parlano di alcuni addensamenti nuvolosi che potrebbero riguardare alcuni tratti delle regioni appenniniche centro-meridionali, e del possibile ritorno di dense foschie o banchi di nebbia nelle prime ore del mattino sulla Valle Padana e nelle zone interne del Centro.

Sul finire della settimana l'effetto dell'anticiclone potrebbe affievolirsi, già nel corso di domenica dove sono alcune precipitazioni nel basso Piemonte e in Sardegna. Lo stesso vale per l'inizio della settimana successiva: da lunedì 10 tornerà infatti la pioggia, in particolare sulle regioni nordoccidentali e sulle isole.