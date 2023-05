Previsioni meteo sabato 6 maggio: torna il sole in tutta Italia, ma da domenica nuovo peggioramento Domani, sabato 6 maggio, temperature in aumento e sole su tutta l’Italia salvo annuvolamenti sulle Alpi nel pomeriggio. Domenica in arrivo una nuova perturbazione al nord.

A cura di Redazione Meteo

Dopo un inizio di settimana all'insegna del maltempo, con temporali che – complice il consumo di suolo – hanno causato alluvioni e morti in Emilia Romagna, da alcuni giorni l'Italia vive una fase di stabilità con tempo per lo più soleggiato su gran parte del Paese. Domani, sabato 6 maggio, da segnalare soltanto annuvolamenti sui settori di montagna, specialmente su Alpi e Prealpi ma occasionalmente anche sull’Appenino.

Domenica, invece, l’instabilità aumenterà al Nord, perché le regioni settentrionali saranno lambite da una perturbazione in transito sull’Europa centrale; il rischio di piogge e temporali diventerà più alto sulle Alpi, ma si estenderà anche a parte della Pianura Padana e non possono essere esclusi fenomeni intensi. Dal punto di vista delle temperature, i valori sono in generale lieve aumento un po’ ovunque e al di sopra delle medie climatiche, con flessioni solo al nord a partire da domenica.

Le previsioni meteo per sabato 6 maggio

Per la giornata di domani il tempo sarà prevalentemente soleggiato, soprattutto al Centro-sud, con qualche velatura di passaggio al Nord e un po’ di nuvolosità in temporaneo aumento sulle zone montuose; nel pomeriggio sviluppo di locali precipitazioni sul settore alpino e occasionalmente su quello appenninico. Temperature stazionarie o in lieve aumento, valori superiori alle medie stagionali.

Domenica 7 maggio tornano le piogge al nord

Domenica 7 maggio il tempo sarà più instabile sulle regioni settentrionali, con piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto sul settore alpino e sull’alta Pianura Padana; non possono escludersi anche episodi di forte intensità. Al Centro-Sud tempo ancora parzialmente soleggiato con un po’ di nubi in transito più consistenti sulla Sardegna, dove sarà possibile qualche breve rovescio. Non si esclude qualche rovescio pomeridiano anche sull'Appennino centrale. Temperature in calo al Nord-Ovest, ulteriori lievi rialzi invece al Sud e in Sicilia.