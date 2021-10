Previsioni meteo sabato 16 ottobre: nel weekend rimonta l’anticiclone ma ancora maltempo al sud Il tempo sarà decisamente più stabile e soleggiato sabato 16 ottobre grazie alla ripresa dell’anticiclone delle Azzorre che garantirà condizioni meteo asciutte e temperature in rialzo dando il via all’ottobrata. Nel corso del weekend però l’Italia dovrà fare i conti ancora con una piccola sacca di maltempo con piogge che insisteranno in particolare sulle due Isole maggiori e sull’estremo sud.

A cura di Antonio Palma

Secondo le previsioni meteo di sabato 16 ottobre, l'anticiclone delle Azzorre torna ad impossessarsi dell'Italia facendo innalzare le temperature e regalandoci giornate di sole. Durante il weekend il Paese però dovrà fare i conti ancora con una piccola sacca di maltempo con piogge che insisteranno in particolare sulle due Isole maggiori e sull'estremo sud. Tra sabato 16 e domenica 17 ottobre il tempo dunque sarà generalmente stabile e con temperature in aumento grazie al ritorno dell'alta pressione portata dalla ripresa anticiclonica ma sul meridione continueranno a spingersi correnti più fresche provenienti da nord est con conseguenti annuvolamenti e piogge su alcuni settori. In attesa della prossima settimana, quando il rinforzo dell'anticiclone delle Azzorre garantirà condizioni ancora più stabili dando il via all'ottobrata, nel weekend dunque accanto al rialzo termico sono attesi anche rovesci o brevi temporali fin dal mattino sulla Sardegna, la Sicilia, la Calabria e la Puglia.

Nel dettaglio, le previsioni meteo degli esperti de Il Meteo.it indicano per sabato 16 ottobre una nuvolosità persistente fin dal mattino su ampi tratti del Sud e sulla Sardegna con precipitazioni sparse in vari settori delle due Isole maggiori e sull'estremo meridione. Maggiori schiarite solo sulle coste campane e lungo il basso versante ionico mentre le piogge riguarderanno principalmente i comparti centro-orientali della Sardegna e quelli della Sicilia settentrionale. Qualche pioggia possibile anche su Puglia e Calabria meridionale mentre tempo soleggiato sul centro nord.

Stando alle previsioni di 3bmeteo, nel weekend si apre una fase caratterizzata da tempo in prevalenza stabile che proseguirà anche nella prossima settimana anche se fino a domenica è ancora atteso qualche disturbo a carattere locale al Sud e sulle isole, a causa di infiltrazioni di deboli correnti settentrionali. Annuvolamenti sono previsti anche su regioni adriatiche centro-meridionali, versante ionico peninsulare ed isole maggiori, con qualche pioggia che toccherà Sardegna, Sicilia e Puglia. Bel tempo sul resto del Paese.

Al nord sole e temperature in aumento

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare, per sabato 16 ottobre il sole la farà da padrone su tutto il nord dell'Italia e sarà bel tempo per l'intera giornata, a parte i soliti annuvolamenti su Alpi e Prealpi ma senza rischio di pioggia. Anche se al mattino farà ancora freddo, le temperature saranno in aumento ovunque sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Al centro nuvole e piogge sulla Sardegna

Al Centro si prevede nuvolosità intensa sulla Sardegna con piogge e rovesci sparsi nel corso del giorno ma in attenuazione verso sera. Qualche annuvolamento possibile anche su Abruzzo e Marche ma senza fenomeni di rovescio. Cielo poco nuvoloso o sereno sul resto delle regioni centrali.

Al sud ancora maltempo e pioggia

Al sud si prevedono molte nubi su regioni ioniche, aree interne tirreniche e Sicilia con piogge e rovesci sparsi che però saranno in attenuazione in serata sulla Penisola. Cielo poco nuvoloso o velato sul resto del meridione.