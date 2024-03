Previsioni meteo lunedì 11 marzo: ancora piogge al centrosud, migliora nelle regioni del nord La circolazione di bassa pressione posizionata con il suo minimo sull’Europa centrale porterà, nella giornata odierna, un alto rischio di piogge sparse e locali temporali su Liguria di levante, Emilia Romagna e al Centro-Sud. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

L’instabilità meteo continuerà ad essere protagonista oggi e nei prossimi giorni in gran parte dell'Italia a causa della circolazione di bassa pressione posizionata con il suo minimo sull’Europa centrale che porterà, nella giornata odierna, un alto rischio di piogge sparse e locali temporali su Liguria di levante, Emilia Romagna e al Centro-Sud; migliorerà invece nel resto del Nord. Tra domani e mercoledì il tempo resterà instabile in gran parte delle Centro-Sud, con precipitazioni concentrate soprattutto da metà giornata sulle regioni adriatiche e meridionali. Le temperature saranno in diminuzione al Sud e in tutta Italia oscilleranno intorno ai valori medi del periodo.

Il meteo di oggi, lunedì 11 marzo

Oggi tempo decisamente instabile con precipitazioni e temporali in Emilia Romagna (specie in Appennino), Liguria di levante, regioni centro-meridionali comprese le Isole maggiori. Migliorerà nel resto del Nord con basso rischio di precipitazioni e schiarite anche ampie. Temperature in mattinata in calo al Centro-Nord e nelle Isole. Massime pomeridiane in aumento su gran parte del Nord, in calo sulle regioni centrali, in Sardegna, Campania e Sicilia. Ventoso sulle Isole e sul Tirreno centro-meridionale per venti occidentali; si attenuerà il forte vento di Scirocco sulla Puglia meridionale e sullo Ionio dove in serata assisteremo ad un moderato rinforzo dei venti da ovest.

Le previsioni meteo per martedì 12 marzo

Anche domani precipitazioni a tratti intense su Abruzzo, Molise, basso Lazio, regioni meridionali e Sicilia; al mattino residue piogge sulla Sardegna occidentale. Nel resto dell’Italia situazione più tranquilla con ampie schiarite, specie di mattina nel Nord Italia. Temperature massime in rialzo al Nord, Toscana e Sardegna; in calo su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia.