video suggerito

Previsioni meteo di oggi martedì 25 agosto: in arrivo la goccia fredda con temporali. Ma il caldo non finisce La goccia fredda in quota, cioè una zona dell’atmosfera più fredda di quelle circostanti, porterà oggi e domani una marcata instabilità anche nelle regioni del sud Italia dopo giorni di caldo torrido. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo giorni di caldo torrido si torna finalmente a rifiatare grazie al transito della coda di una perturbazione atlantica al Nord che già da ieri ha dato luogo ad una fase di tempo instabile con forti temporali sulle regioni settentrionali. Oggi, martedì 27 agosto, con l’arrivo sull'Italia della parte più attiva della perturbazione, associata ad aria più fredda in quota, la fase temporalesca coinvolgerà anche il Centro-Sud, dove domani il tempo resterà instabile, con fenomeni intensi e più insistenti in Sicilia.

Tra oggi e domani si faranno sentire dunque sul nostro Paese gli effetti di una goccia fredda in quota, ovvero di una zona dell’atmosfera più fredda di quelle circostanti. Questo fenomeno aumenterà l’instabilità atmosferica a carico delle regioni centro-meridionali. Temporali pomeridiani con grandine potranno colpire diffusamente tutta la dorsale appenninica, le zone interne e la Sicilia e la Toscana.

Ma attenzione. Le temperature torneranno ad aumentare nella seconda parte della settimana, con valori di nuovo quasi ovunque superiori alla media tra venerdì 30 e sabato 31 grazie ad una nuova espansione dell’alta pressione africana sull’Italia.

Leggi anche Previsioni meteo della settimana: tornano piogge e temporali ma il caldo non dà tregua

Meteo, le previsioni per oggi martedì 27 agosto

In mattinata rovesci e temporali in pianura al Nord-Ovest; nubi anche sul medio versante adriatico, con temporali sui rilievi di Romagna e Marche; poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio tempo molto instabile al Centro-Sud e in Sicilia, con precipitazioni anche intense nelle zone interne, localmente di forte intensità con rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche.

Qualche temporale anche sui monti della Sardegna e, a carattere isolato, su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale: non escluso il coinvolgimento delle limitrofe aree di pianura. Tempo più stabile sull’alto Adriatico, la Puglia e le Isole. In serata generale attenuazione dei fenomeni. Temperature minime in calo al Nord; massime in diminuzione al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per mercoledì 28 agosto

Il bel tempo tornerà al nord, con locali rovesci pomeridiani solo sulle Alpi occidentali. Cielo sereno anche in Toscana, lungo le coste del Centro e nel nord della Sardegna; rovesci e temporali fin dal mattino tra bassa Calabria e Sicilia orientale, nel pomeriggio anche nell’interno del Centro-Sud, soprattutto a ridosso dell’Appennino. I fenomeni potranno essere intensi, con locali nubifragi, grandine e raffiche. Temperature massime in lieve ripresa al Nord e al Centro, in calo al Sud e in Sicilia.