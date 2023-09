Previsioni meteo di oggi 5 settembre: torna il maltempo, instabilità e venti forti a Sud Complice l’arrivo di un ciclone dai Balcani, oggi martedì 5 settembre assisteremo ad un ritorno del maltempo: nuvolosità al Nord e temporali al Sud, mentre a Centro è previsto bel tempo soprattutto a Roma.

A cura di Redazione Meteo

L'avvio di settembre è stato caratterizzato dall'alta pressione: gli effetti dell'anticiclone africano Bacco si stanno però riducendo pian piano e con essi stiamo assistendo ad un ritorno progressivo del maltempo anche e soprattutto con l'arrivo di un ciclone dai Balcani

Oggi martedì 5 settembre il tempo resterà comunque abbastanza stabile, anche le conseguenze dell'arrivo del ciclone si faranno sentire soprattutto nella zona del Mar Ionio: precipitazioni anche a carattere temporalesco lambiranno Calabria e Sicilia, regioni per le quali la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo. Possibili nubifragi anche in altre aree del Sud Italia dove insisteranno venti forti.

Nuvolosità in molte aree del Meridione, soprattutto sulle zone montuose. Temperature massime in lieve calo al Sud e al Nord, stazionarie al Centro, dove si toccheranno comunque i 30/31° gradi a Roma.

Le previsioni al nord, nuvolosità in aumento

Tempo in prevalenza soleggiato, ma con addensamenti nuvolosi sulle zone di pianura, soprattutto di Piemonte e Lombardia. Venti dai quadranti nordorientali e mari localmente mossi.

Temperature massime sono in leggero calo: i valori massimi oscillano tra i 21 gradi di Aosta e i 27-28 di Trieste e Bologna. A Milano la giornata sarà nuvolosa o, a tratti, coperta, ma non pioverà. La temperatura più alta non supererà i 24 gradi, la più bassa scenderà a 18.

In serata non sono previste variazioni di rilievo.

Al centro, giornata da piena estate a Roma

Cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio su tutti i

settori al Centro e in Sardegna. In serata tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature massime e minime stazionarie: valori massimi sono compresi tra i 22 gradi di Campobasso e i 31 di Roma, dove l'alta pressione atlantica si riprende la scena e regala sole pieno e minima a 19 gradi.. Sulla capitale cielo sereno e caldo, niente nuvole ma qualche grado in meno a Firenze.

Al sud, temporali in Calabria e Sicilia

Al mattino isolati piovaschi sulle zone interne della Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento su Calabria e Sicilia con piogge e temporali sparsi.

Nel corso delle ore, nubifragi potrebbero interessare anche Basilicata e Cilento, mentre sulle altre zone sono possibili acquazzoni più deboli. I venti forti dai quadranti settentrionali, mari localmente molto mossi.

Temperature minime in aumento al nord, in calo al centro-sud; massime in generale diminuzione su tutta la penisola. Cielo sereno a Napoli, poco nuvoloso a Palermo. Pioggia in serata a Catanzaro.