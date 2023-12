Previsioni meteo della settimana: stabilità iniziale, poi sull’Italia arrivano freddo, pioggia e neve Le previsioni meteo: intorno alla metà della settimana di Santa Lucia la spinta dell’anticiclone delle Azzorre verso l’Europa occidentale porterà un peggioramento del tempo rispetto ai giorni precedenti che saranno invece caratterizzati da clima mite.

A cura di Redazione Meteo

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

La settimana di Santa Lucia sarà caratterizzata prima da una certa stabilità sul fronte meteo, poi però intorno alla metà della settimana la progressiva spinta dell'anticiclone delle Azzorre verso l'Europa occidentale costringerà le correnti fredde relative alla circolazione tra l'Europa centrale e il Baltico a scendere verso sud-ovest e puntare verso la Francia e l'Italia. Ciò porterà a un peggioramento di stampo più invernale rispetto ai giorni precedenti che saranno invece caratterizzati da clima mite. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la nuova settimana.

Meteo, inizio settimana tra nuvole e qualche pioggia

Il meteo per oggi, lunedì 11 dicembre, secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare: al nord previsti addensamenti compatti lungo l'arco alpino, con nevicate oltre i 2000 metri, piogge sparse sull'alta Toscana, velato sul resto del Centro. Nubi basse sulle regioni tirreniche e sulla Sicilia tirrenica, senza precipitazioni; velato sul resto del Meridione. Temperature minime in diminuzione in Pianura Padana, regioni centrali, Campania, Puglia, Basilicata tirrenica, Molise e Puglia garganica, in aumento invece sul resto del Paese.

Martedì 12 al Nord atteso cielo generalmente molto nuvoloso, con nevicate sul settore alpino, specie quello centrale e occidentale, deboli precipitazioni dal tardo pomeriggio su Liguria, basso Piemonte, appennino occidentale emiliano e pianure di Lombardia e Veneto. Molto nuvoloso sulle regioni penisulari, con deboli piogge sull'alta Toscana e nubi su Lazio, Umbria e Abruzzo. Al Sud molto nuvoloso con deboli e brevi piovaschi su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria.

Mercoledì 13 dicembre: neve sul settore alpino/prealpino e fino intorno 1500 metri su quello orientale, piogge isolate su Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e restante Nord-est, in miglioramento sulla Liguria e dalla sera sul resto del Nord. Piogge o rovesci anche su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Basilicata tirrenica e in estensione serale alle Marche e all'Appennino abruzzese e molisano.

Giovedì 14 dicembre e venerdì 15: piogge e neve sull’Italia

Giovedì 14 dicembre, sempre secondo il servizio meteo dell’Aeronautica, attesi piogge e rovesci su isole maggiori e centro-sud, in attenuazione serale su Umbria, Toscana, Lazio e Campania e con neve tra tardo pomeriggio e in serata sull'Abruzzo a quote intorno 1500 metri. Stabile e maggiormente soleggiato al nord da metà giornata.

Venerdì 15 avremo tempo instabile su isole maggiori, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Appennino campano e su Abruzzo, Marche ed est Emilia-Romagna, con neve sull'Abruzzo fino intorno 1000 metri, stabile e ben soleggiato sul resto d'Italia salvo nebbie sulla Pianura Padana e nubi sparse sulle aree alpine più settentrionali.

Previsioni meteo del weekend, sabato di piogge al Sud

Sabato 16 dicembre invece attese piogge sparse su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale, con occasionali e brevi piovaschi su est Sardegna, Marche, Abruzzo, Appennino campano, restante Puglia e, fino la prima sera, anche sulla Basilicata.