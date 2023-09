Previsioni meteo della settimana: maltempo al Nord con temporali e grandine, calo termico al Sud Durante la prossima settimana, tra lunedì 18 e domenica 24 settembre, si assisterà a un doppio attacco temporalesco. Questo dovrebbe portare rovesci e grandine su alcune Regioni del nostro Paese, in particolare al Nord. Previsto anche un deciso calo termico.

A cura di Eleonora Panseri

Per la prossima settimana è atteso sull'Italia il ritorno del maltempo. Sul fronte meteorologico, il tempo sarà caratterizzato da un doppio attacco temporalesco pronto a riportare forti rovesci e grandine su molte Regioni del nostro Paese. Dovrebbe trattarsi di un primo segnale di un autunno ormai imminente. In alcune Regioni del Nord potrebbero cadere anche 70 millimetri di pioggia.

La settimana dell’equinozio d’autunno, atteso sabato 23 settembre, si profila quindi piuttosto movimentata, con alcuni episodi di instabilità atmosferica, in un contesto climatico ancora pienamente estivo. La prima di queste perturbazioni attraverserà le regioni centro-settentrionali tra lunedì e martedì. Al Nord i fenomeni localmente abbondanti e violenti previsti nella giornata di lunedì potrebbero generare situazioni di potenziale criticità. Seguirà un miglioramento, tra martedì sera e mercoledì, con una fase di tempo più stabile per tutto il Paese.

Ma una seconda perturbazione toccherà gran parte del Paese tra giovedì e domenica, dando luogo ad una parentesi perturbata che rischia di rivelarsi piuttosto lunga e intensa e che arriverebbe proprio in coincidenza con il cambio definitivo di stagione. Dal punto di vista delle temperature, almeno fino a venerdì i valori resteranno sopra la norma. In particolare a inizio settimana, quando al Centro-Sud si potrebbero sfiorare i 35 gradi.

Meteo, inizio settimana: al Nord forti temporali e grandinate

Lunedì 18 settembre il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso al Nord, con alcune schiarite nel settore adriatico e sull’Emilia centro-orientale. Attese precipitazioni frequenti, anche temporalesche, su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Triveneto. Saranno fenomeni localmente intensi, con possibili nubifragi, grandinate e situazioni di criticità.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di lunedì 18 settembre, allerta arancione per rischio temporali su parte della Lombardia. Valutata inoltre allerta gialla su alcuni settori di Piemonte, Lombardia, Valle D’Aosta e sull’intero territorio della Liguria.

Nubi in transito al Centro e in Sardegna, con rovesci o isolati temporali nel nordovest della Toscana, specie in serata. Il cielo sarà invece sereno o anche leggermente velato al Sud e in Sicilia. Massime in calo al Nord-Ovest, caldo anomalo al Centro-Sud, con punte fino a 34-35 gradi.

Martedì 20 e mercoledì 21 la presenza sull’Italia di un campo di pressione alta e livellata favorirà giornate dal tempo diffusamente stabile e in prevalenza soleggiato. Qualche annuvolamento in più, ma sostanzialmente innocuo, potrà interessare le Alpi centrali, il Triveneto e le Isole maggiori. Si verificherà un calo termico al Sud ma con valori ancora sopra i 30 gradi e punte anche intorno ai 35 sulla Sicilia.

Piogge e temporali anche al Centro-Sud tra giovedì e domenica

Il bel tempo di martedì e mercoledì dovrebbe però essere solo una breve tregua. Infatti, se giovedì 21 settembre prevarrà ancora la stabilità anticiclonica al Centrosud, il Nord dovrebbe essere raggiunto, nella seconda parte della giornata, da un’altra perturbazione con effetti in termini di fenomeni per lo più concentrati al Nordovest dove è atteso anche un lieve calo termico.

Venerdì 22 il passaggio perturbato dovrebbe insistere in modo più incisivo al Nordest e coinvolgere Sardegna e le regioni centrali con episodi di instabilità localmente intensi e temperature in calo. Valori ancora sensibilmente sopra la media sulle regioni meridionali per effetto delle correnti da Sud in intensificazione.

Nel corso del prossimo fine settimana, soprattutto domenica, si formerà una depressione ricolma di aria fresca che raggiungerà le regioni meridionali determinando un calo termico.