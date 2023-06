Previsioni meteo del weekend: dal maltempo all’estate, arriva l’anticiclone Scipione Ultime ore di maltempo anche con nubifragi sulla penisola, poi con l’arrivo dell’anticiclone africano Scipione sarà estate. Le previsioni del weekend: oggi residua instabilità, poi inizierà a far caldo.

A cura di Redazione Meteo

Ultime ore di maltempo e instabilità sull’Italia, poi inizierà davvero a far caldo. Le previsioni meteo indicano che a partire da oggi, venerdì 16 giugno, il tempo migliorerà grazie all'arrivo imminente dell'anticiclone africano.

Possibili in questa giornata ancora temporali, nubifragi e piogge residue, ma è questione di ore prima dell’arrivo del sole e del caldo praticamente ovunque. Le regioni che ancora devono fare i conti col maltempo saranno in queste ore Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Al tempo stesso si registra un netto miglioramento al Nord-Italia, in Sardegna e in Toscana.

L'anticiclone africano conquisterà tutta l'Italia a partire da questo weekend e, in modo ancora più invadente, da lunedì quando si registreranno i primi 37-39°C della stagione.

Meteo sabato 17 giugno, sole e via via più caldo

Domani, sabato 17 giugno, avremo tempo soleggiato e caldo al Nord, bel tempo anche al Centro-Italia mentre qualche nuvola sarà ancora presente al Sud. I venti soffieranno da Maestrale, anche moderati sulle zone meridionali mitigano il caldo. Temperature grossomodo stazionarie di giorno e anche di notte.

Le previsioni meteo di domenica 18 giugno, arriva l’anticiclone africano Scipione

La giornata di domenica 18 giugno, con l’arrivo dell’anticiclone africano Scipione, sarà la più calda del fine settimana: atteso sole su tutta la penisola e i termometri saliranno quasi ovunque. Da segnalare, fanno sapere gli esperti meteo, qualche temporale di calore sulle Alpi più occidentali.

Allerta meteo arancione e gialla in 7 regioni oggi

Oggi, venerdì 16 giugno, è ancora una giornata di allerta meteo per temporali su buona parte dell'Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per oggi allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico su parte della Puglia e allerta gialla sul resto della regione. Valutata inoltre allerta gialla su settori di Lombardia, Abruzzo, Sicilia e sull’intero territorio di Campania, Calabria e Basilicata.