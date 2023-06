Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 16 giugno per temporali: le regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato il nuovo bollettino per l’Italia valutando per domani venerdì 16 giugno diverse allerte meteo per rischio temporali e per criticità idraulica e idrogeologica in 7 regioni: allerta arancione in Puglia.

Ancora maltempo e l'estate che ancora non arriva in Italia. Anche per domani, venerdì 16 giugno, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione sulla Puglia e un altro di allerta meteo gialla su varie regioni italiane, in particolare quelle del Centro-Sud, ma non solo.

Nello specifico, come si legge sul sito ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile, allerta meteo arancione è stata dichiarata per rischio temporali e rischio idrogeologico su alcuni settori della Puglia, mentre allerta meteo gialla per rischio temporali è stata dichiarata per settori di Calabria, Lombardia, Sicilia e della stessa Puglia, per la quale è prevista anche un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico così come in Abruzzo, Calabria, Campania, Sicilia e Basilicata. Per quest'ultima è prevista un'allerta gialla per rischio idraulico.

Maltempo, allerta meteo arancione domani sulla Puglia

C'è dunque un'allerta meteo arancione per la Puglia. Per domani la Protezione civile ha diramato un bollettino di moderata criticità per rischio idrogeologico e rischio temporali per la zona Centrale Adriatica della regione del sud Italia

Allerta meteo gialla 16 giugno per temporali su 7 regioni: l'elenco

Sono, invece, 7 le regioni per le quali è stata diramata allerta meteo gialla per domani, venerdì 16 giugno:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

Le previsioni meteo di domani 16 giugno

Anche domani, venerdì 16 giugno, si farà sentire l'intensa perturbazione che sta attraversando l'Italia, portando piogge e temporali anche forti soprattutto nelle regioni centro-meridionali.

In particolare, una residua instabilità si farà porterà maltempo nell'estremo Sud peninsulare e in Sicilia, con qualche fenomeno anche al Nord-Est.

Tempo prevalentemente soleggiato nel resto d’Italia, con solo qualche breve e isolato rovescio pomeridiano su Prealpi lombarde, Alpi orientali e rilievi toscani, in parziale estensione verso le vicine pianure fra Lombardia, Veneto e Friuli.