Previsioni meteo del weekend, caldo e temperature sopra la media stagionale con l’anticiclone Apollo Fine settimana di tempo stabile e soleggiato e con temperature anomale, valori che potrebbero superare di gran lunga le medie stagionali. La presenza dell’anticiclone Apollo influenzerà ancora le giornate di sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre in Italia. Attesi picchi che potrebbero andare oltre la soglia dei 30 gradi, in particolare al Centro-Nord.

A cura di Eleonora Panseri

Questo weekend ci sarà tempo stabile e soleggiato ma con temperature anomale, valori che potrebbero superare di gran lunga le medie stagionali. La presenza dell'anticiclone Apollo, che da diversi giorni sta ricoprendo il Vecchio Continente, alle nostre latitudini ha assunto caratteristiche africane, mostrandosi molto caldo. Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre in Italia dovremo aspettarci picchi che potrebbero anche andare oltre la soglia dei 30 gradi, in particolare sul Centro-Nord.

Secondo quanto riporta il Meteo.it, che ha analizzato una delle mappe del Centro Europeo, nella giornata di oggi e in quella di domenica è atteso inoltre un evento piuttosto raro, che potrebbe interessare tutte le Regioni. Sul Paese intero il cielo potrebbe essere sereno e terso e si tratterebbe di un fatto davvero eccezionale.

Meteo sabato 30 settembre: bel tempo al Nord e Centro, piovaschi al Sud

La giornata di oggi, sabato 30 settembre, sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà in prevalenza sereno, con una nuvolosità maggiore solo sull'estremo Nordest e sul basso Tirreno, con anche qualche pioggia sui confini alpini alto atesini. Qualche velatura in transito al Nord, in Toscana e Sardegna.

Valori massimi attesi tra i 25 e i 29 gradi su gran parte delle città del Nord, valori massimi compresi tra i 24-25 e i 30 gradi invece al Centro. Al Sud non mancheranno invece annuvolamenti in sviluppo a metà giornata sui rilievi di Calabria e Sicilia che potrebbero portare anche isolati piovaschi in provincia di Messina e sui settori sudorientali della Regione.

Le previsioni meteo di domenica 1° ottobre: temperature in aumento

Bel tempo previsto anche per domenica 1° ottobre con cielo prevalentemente sereno o al massimo con qualche nube di passaggio sul Triveneto e sulle coste del Mar Tirreno meridionale. Le temperature massime subiranno un leggero aumento, soprattutto nei valori massimi: tra i 26 e i 29 gradi su tutte le città del Nord, tra i 23 e i 30-31 gradi al Centro e tra i 22 e i 28 gradi al Sud.