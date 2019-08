Le previsioni meteo mostrano ancora una volta un'Italia spaccata a metà dal punto di vista meteorologico: per oggi 8 agosto mentre al Nord e su parte del Centro, fino a Toscana e Umbria, sono attesi ancora nubifragi con temporali di forte intensità insieme a grandine e fulmini, con maltempo persistente, al Sud continua l'ondata di calore infernale con temperature che arriveranno a sfiorare i 40 gradi.

Da domani venerdì 9 agosto, invece, un'ondata di caldo africano colpirà tutta l'Italia, con temperature che supereranno i 40 gradi durante tutto il weekend. Il bel tempo, con caldo e sole su tutta la penisola, dovrebbe resistere fino a Ferragosto.

Previsioni meteo oggi, giovedì 8 agosto

Secondo le previsioni meteo di oggi giovedì 8 agosto, il maltempo continuerà a mettere in ginocchio i territori del Nord Italia, dopo che già nelle scorse ore ha provocato numerosi danni in Lombardia, nel lecchese, e in Trentino Alto Adige, soprattutto nella città di Bolzano. In arrivo ancora violenti temporali, con grandine e forti raffiche di vento. Per questo la Protezione civile ha diramato allerta gialla e arancione in alcune regioni, tra cui, soprattutto, Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte e Lombardia. Le temperature scenderanno, con massime comprese tra i 28 e i 32 gradi.

Le previsioni confermano la stabilità della situazione sulle regioni meridionali, dove continua il caldo record degli ultimi giorni, con le temperature che arriveranno a sfiorare i 40 gradi, con conseguenti rischi per la salute umana al punto che il Ministero della Salute ha segnalato bollino arancione, livello di allerta 2 a Campobasso, Catania, Palermo, e bollino giallo ad Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti e Roma.

Previsioni meteo weekend

La situazione tornerà stabile tra il Nord e il Sud della Penisola nel corso del weekend: già a partire da venerdì 9 agosto, secondo le previsioni, ci sarà una vera e propria fiammata africana, a causa dell'anticiclone, con le temperature che resteranno elevate sabato 10 e domenica 11, ed anzi faranno registrare degli aumenti al Centro Nord, portando tutta l'Italia al di sopra delle medie fino a 2-5 gradi centigradi in più. Il caldo rincara la dose ovunque con temperature in ulteriore aumento tra il weekend e l'inizio della prossima settimana.

Previsioni meteo Ferragosto

Secondo le prime ipotesi, il meteo per il Ferragosto si preannuncia rovente, almeno sui territori meridionali. L'alta pressione dovrebbe portare tempo stabile su tutta Italia, con caldo sulle isole e al Sud, solo sporadici temporali su alcune aree del Nord e i settori alpini.