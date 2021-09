Previsioni meteo 5 settembre, mezza Italia sotto i temporali: domenica rischio alluvioni lampo Le previsioni meteo di domani, domenica 5 settembre, confermano che il protagonista sarà il maltempo, con mezza Italia sotto i temporali. Un’intensa perturbazione atlantica ha raggiunto la penisola e nelle prossime ore precipitazioni sotto forma di temporale con possibili grandinate interesseranno gran parte del Paese.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni meteo di domani, domenica 5 settembre, confermano che il protagonista dell’interno weekend sarà il maltempo, con mezza Italia sotto i temporali. Un'intensa perturbazione atlantica ha infatti raggiunto l'Italia e nelle prossime ore precipitazioni sotto forma di temporale con possibili grandinate interesseranno gran parte della penisola. Bersaglio del maltempo saranno soprattutto le regioni centro-meridionali, dal Lazio e Abruzzo alla Sicilia e alla Puglia.

Previsioni meteo domani domenica 5 settembre

Le previsioni meteo di domani, domenica 5 settembre, indicano che rovesci temporaleschi potranno risultare localmente intensi e provocare allagamenti improvvisi e anche alluvioni lampo. Le regioni escluse da questo peggioramento saranno quelle del Nord, gran parte di Toscana e Marche.

Previsioni meteo 5 settembre, le regioni colpite dal maltempo

Le previsioni meteo di domenica indicano che pioverà su Puglia, Basilicata, Campania e Calabria, mentre migliora in Sicilia, al Centro su Lazio centro-meridionale, al Nord sulle Alpi centro-occidentali e su gran parte del Trentino Alto Adige. Al Nord la giornata sarà caratterizzata da un cielo parzialmente nuvoloso sui settori alpini centro-occidentali e sul Trentino Alto Adige, anche con occasionali temporali pomeridiani, soleggiato altrove. Al Sud tempo a tratti instabile ovunque. Temporali sulla Puglia centro-meridionale, in Basilicata, sul Cilento e sulla Calabria, sul resto delle regioni peninsulari avremo nubi sparse, in Sicilia un cielo più sereno.

Previsioni meteo settimana prossima

Nel corso della prossima settimana il tempo inizierà a migliorare. L’alta pressione si farà sempre più presente sul nostro Paese, ma prima di conquistarlo definitivamente dovrà fare i conti con gli strascichi della perturbazione che continueranno a interessare alcune regioni del Sud-Italia.