Le previsioni meteo di oggi mercoledì 31 Luglio indicano ancora un'Italia divisa a metà, tra ondata di caldo africano al Sud e temporali al Nord. Da un lato, l’alta pressione delle Azzorre sarà via via più potente per cui dobbiamo aspettarci più sole e caldo, anche se i temporali restano in agguato e qualche precipitazione è possibile. Nei dettagli, come è possibile vedere dagli ultimi aggiornamenti, un vasto campo di alta pressione occuperà buona parte dell'Europa sud occidentale garantendo più stabilità atmosferica anche sull'Italia. Previste temperature in aumento soprattutto nelle regioni del Centro-Sud.

Previsioni meteo mercoledì 31 luglio: l'elenco delle regioni più calde

Partendo da oggi, mercoledì 31 Luglio, le previsioni meteo indicano una prevalenza di sole su buona parte dell'Italia, tuttavia con rovesci o temporali localmente forti, anche con grandine e forti raffiche di vento, su Alpi e Prealpi centro orientali. In particolare il maltempo potrebbe colpire Alto Adige, Dolomiti, Garda-Val Camonica in Lombardia e i temporali potranno scendere anche verso le zone di pianura. A rischio città come Verona, Vicenza, Padova e Mantova. L'ondata di caldo africano, invece, si registrerà soprattutto nelle regioni meridionali, in particolare sulle Isole Maggiori, mentre qualche nube sparsa ci sarà ancora in Campania, Basilicata e Calabria. Per quanto riguarda le temperature, in generale sono in aumento sulle regioni del Centro-Sud, con punte massime fino a 34-35 gradi sulle isole maggiori Sardegna e Sicilia.

Previsioni meteo di domani, giovedì 1 agosto

Le previsioni meteo indicano che anche per giovedì 1 Agosto non dobbiamo aspettarci variazioni significative. Previsto ancora tempo stabile da Nord a Sud con precipitazioni localmente intense relegate alle zone montuose di Valle D'Aosta e Alto Adige, ma che potrebbero scendere sulle aree prealpine e di pianura del Piemonte nord occidentale, della Lombardia e del Triveneto accompagnate da grandine e improvvise raffiche di vento. Nel corso delle ore successive correnti più instabili in discesa dall'Atlantico faranno invece breccia nel campo di alta pressione portando un rapido peggioramento delle condizioni meteo in particolare sulle regioni del Nord-Italia.