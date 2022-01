Previsioni meteo 30 gennaio: cielo sereno e sole su tutta l’Italia, possibili piogge sulla Sardegna Che tempo farà oggi domenica 30 gennaio? Tempo in prevalenza soleggiato su tutto il Paese con il rischio di piogge soltanto sul Centro dell’Italia, in particolare sulla Sardegna.

A cura di Gabriella Mazzeo

Prosegue il trend positivo per quanto riguarda le condizioni climatiche in Italia. Nella giornata di oggi domenica 30 gennaio si conferma cielo sereno o poco nuvoloso al Nord con temperature miti un po' ovunque. Migliorano anche le condizioni meteo al Sud, dove torna il sereno dopo i venti freddi della giornata di ieri sabato 29 gennaio. Nuvolosità in aumento soltanto nel pomeriggio. Sul Centro dell'Italia molte nubi basse con possibilità di pioggia sulla Sardegna. Scongiurate precipitazioni sul resto dell'area.

Nord, nubi sulla Liguria, temperature miti altrove

Il Nord dell'Italia nella giornata di oggi godrà di cieli sereni e temperature decisamente miti. Possibilità di annuvolamenti bassi e stratiformi sulla Liguria, sulle aree appenniniche e sulle Alpi. I banchi di nubi si diraderanno però nel pomeriggio. Sul resto dell'area, invece, sole con poche possibilità di annuvolamento nel corso della giornata. Banchi di nebbia atte4si dopo il tramonto sulle zone pianeggianti e lungo le coste adriatiche. Temperature minime in lieve calo su Liguria e Pianura Padana. Si mantiene però un ottimo trend per il mese di gennaio. Anche le massime cedono di qualche punto sulla Pianura Padana.

Centro, piogge sulla Sardegna e nubi in Toscana

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare, diversa è la situazione sul Centro dell'Italia, investito nella giornata di oggi da nuvole basse con possibilità di occasionali piovaschi sulla Sardegna. Addensamenti consistenti anche tra Toscana, Umbria e Lazio. Cieli sereni altrove con temperature più miti. Temperature stazionarie per quanto riguarda le massime su tutta l'area, ma in leggera diminuzione sulla Sardegna. Molto mosso il suo mare.

Sud, bel tempo tempo ovunque

Bel tempo anche sul meridione, colpito in questi giorni da temperature particolarmente rigide. Per la giornata di oggi domenica 30 gennaio, su tutta l'area a Sud sole fin dalle prime ore della mattina. Nel corso del pomeriggio aumenteranno le nuvole, soprattutto sulle regioni del versante Tirrenico. Le temperature sono stazionarie per quanto riguarda le minime sul settore. Venti deboli sulla Sicilia e sul resto del Sud.