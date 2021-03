L'anticiclone presente sull'Italia da giorni continuerà a farla da padrone per quasi tutta la settimana, in attesa di un cambio della circolazione atmosferica atteso per venerdì 5 marzo. Nei prossimi due/tre giorni non ci saranno particolari scossoni sul fronte meteorologico. Da oggi fino a giovedì infatti, l'alta pressione continuerà ad essere protagonista dello scenario meteo italiano, garantendo tanto sole, un clima mite e, questa la novità rispetto alla scorsa settimana, lasciando pochissimo spazio anche a nubi basse, foschie e nebbie. Sul fronte termico continueremo durante le ore diurne a vivere una fase climatica tipicamente primaverile, mentre subito dopo il tramonto, soprattutto al Nord, i valori scenderanno in maniera significativa.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 2 marzo

Il cielo oggi sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso su gran parte d’Italia, con temporanei addensamenti di nubi solo su Sicilia e Sardegna. Temperature senza significative variazioni e sempre complessivamente superiori rispetto alla norma. Moderati venti orientali su Ionio e Isole Maggiori; di conseguenza in questi settori i mari risulteranno mossi o molto mossi; calmi o poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 marzo

Anche domani il cielo sarà da poco nuvoloso a nuvoloso in Sicilia e Sardegna, comunque senza precipitazioni. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo soleggiato, ma con il fastidio di qualche nebbia in mattinata su Pianura Padana e valli del Centro, comunque in rapido dissolvimento. Temperature massime in generale stazionarie o in leggero aumento, al di sopra della norma, con valori per lo più compresi tra i 13 e i 17 gradi.