Previsioni meteo 3 maggio, piogge al Centro-Sud: quando finirà il maltempo Il maltempo continua ad abbattersi sull’Italia: il vortice ciclonico porta un calo delle temperature con piogge e temporali. Le previsioni meteo e quando tornerà il bel tempo.

A cura di Redazione Meteo

Il mese di maggio si è aperto con un'intensa perturbazione che sta portando piogge e temporali localmente forti su gran parte dell'Italia, sebbene nelle regioni nord-occidentali – assetate dopo mesi di siccità – il tempo stia già gradualmente migliorando. Il vortice ciclonico sarà protagonista anche nella giornata di oggi specialmente al Centro-sud (fatta eccezione per la Toscana) e sulle Isole Maggiori, mentre per domani (mercoledì 3 maggio) è atteso un progressivo miglioramento che si estenderà a tutto il Nord, mentre al Centro-sud e in Sicilia proseguirà il rischio di rovesci o temporali.

Da giovedì la perturbazione si allontanerà dall’Italia verso i Balcani e l’alta pressione tornerà ad essere protagonista; i venti tenderanno a perdere di intensità e le temperature aumenteranno. L’evoluzione resta incerta, ma nel corso del prossimo weekend non è escluso l'arrivo di nuove e preziose precipitazioni.

Le previsioni meteo per oggi, martedì 2 maggio

Migliora il tempo al Nord-Ovest, con ampi rasserenamenti, ma possibili locali rovesci tra pomeriggio e sera a ridosso delle Prealpi lombarde. Nuvolosità irregolare e qualche precipitazione isolata in Toscana. Tempo molto instabile o perturbato altrove, con cielo molto nuvoloso o coperto e piogge diffuse; possibilità di temporali su Lazio, Appennino centro-meridionale, Calabria e Sicilia orientale.

Previsioni meteo 3 maggio

Netto miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni del nord Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi; tendenza a schiarite anche sulla Toscana settentrionale, con un generale progressivo miglioramento anche tra Umbria e Marche. Ancora tempo instabile con il rischio di piogge sparse e rovesci sul resto del Centro-sud, Sicilia e Sardegna; le piogge più intense con il rischio di temporali sono attualmente previste sul Lazio.

Quando finirà il maltempo, le tendenze meteo

L'alta pressione, che da domani si estenderà sul Nord Italia, si rafforzerà ulteriormente nella giornata di giovedì 4 maggio. Ne conseguiranno condizioni meteo generalmente stabili, con tanto sole e temperature in aumento. Qualche residuo episodio di instabilità potrà tuttavia insistere in parte dell'estremo Sud, con locali rovesci o temporali che potrebbero coinvolgere in particolare la Basilicata, la Calabria e la Sicilia.