Le previsioni meteo di sabato 3 agosto non promettono nulla di buono in diverse regioni della penisola. In particolare al Nord, già colpito nelle scorse da temporali anche violenti e grandinate, il maltempo resiste. Le masse d'aria più fresca presenti su molte aree del settentrione andranno a contrastare con le elevate temperature che si registrano dando vita a insidiose e minacciose celle temporalesche. A rischio di forti temporali soprattutto l'est della Lombardia, il Triveneto, l'Emilia e la Romagna, ma anche parte del Lazio e Abruzzo. Allo stesso tempo, invece, resisterà il caldo torrido in altre zone del Centro e in particolare del Sud, dove sono attese temperature oltre i quaranta gradi.

Previsioni meteo per oggi, sabato 3 agosto

Oggi sabato 3 agosto secondo le previsioni meteo le regioni del Nord saranno ancora interessate da correnti instabili di origine atlantica che favoriranno la formazione di forti temporali nelle ore più calde della giornata sull'arco alpino centro orientale, tra Alto Adige, Dolomiti bellunesi e Alpi Carniche. Gli esperti avvisano che visti i forti contrasti termici in gioco saranno possibili fenomeni particolarmente violenti con grandine e improvvisi colpi di vento. Maltempo anche sull'Appennino abruzzese-molisano soprattutto nelle ore serali quando potrebbero arrivare delle piogge. Al Centro-Sud proseguirà invece la fase stabile con sole e caldo: sono previste temperature oltre i 40 gradi nelle zone più interne della Sicilia e il termometro sfiorerà i 40 gradi anche nelle zone interne della Puglia e della Sardegna.

Previsioni meteo per domani, domenica 4 agosto

Secondo le previsioni meteo nel corso di domenica 4 agosto l'alta pressione riuscirà a garantire maggior stabilità atmosferica su buona parte del Paese regalandoci una giornata di sole con temperature leggermente sopra la media del periodo. Si sfioreranno ancora i 40 gradi sulle aree più lontane dal mare di Sicilia, Sardegna e Puglia. Nelle ore serali potrebbero scoppiare temporali dapprima sulle Dolomiti bellunesi e Alpi Carniche in possibile locale estensione alle vicine alte pianure di Veneto e Friuli Venezia Giulia.