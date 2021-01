Torna il maltempo sull’Italia secondo le ultime Previsioni meteo del 29 gennaio. Tra il pomeriggio di giovedì e la giornata di venerdì infatti è atteso un deciso e generale peggioramento delle condizioni meteorologiche da nord a sud con l’arrivo di nubi e anche pioggia, preludio a un weekeend con tempo decisamente instabile anche se stranamente caratterizzato da temperature molto miti per il periodo che in alcune zone del Paese arriveranno a picchi di oltre 15 gradi a causa di un temporaneo aumento dell’alta pressione e dell’arrivo di correnti calde e umide dal nord Africa.

Previsioni meteo domani 29 gennaio, cielo coperto

Le previsioni meteo di venerdì 29 gennaio indicano dunque un maggiore nuvolosità da nord a sud. I cieli saranno coperti in molte regioni, in particolare quelle più esposte alle correnti umide in arrivo da occidente. La nuvolosità infatti interesserà maggiormente le regioni tirreniche e quelle settentrionali mentre continueranno ad essere meno colpite le regioni adriatiche. Nel dettaglio avremo quindi al mattino cielo coperto al Nord, su Toscana e Umbria, poi nel pomeriggio peggioramento anche sulle regioni centrali e tirreniche mentre maggiori schiarite sul resto del Sud e sulle Isole.

Previsioni meteo venerdì 29 gennaio: caldo sull'Italia

Secondo le previsioni meteo domani 29 gennaio quindi avremo piogge fin dal mattino sulle regioni di nord est ma anche su Lombardia ed Emilia Romagna e nel corso del giorno in estensione su Toscana e sulle Marche. Nel pomeriggio rischio piogge anche sulle aree interne del centro in particolare sui rilievi umbro-marchigiani e laziali. Rischio piovaschi fine su Campania e Calabria tirrenica. Le temperature però rimarranno miti e addirittura in aumento in particolare al Centro-sud e in Sicilia con punte ancora prossime ai 18 gradi.