Le previsioni di oggi, sabato 27 luglio, vedono l'arrivo prepotente del maltempo sul Centro e Nord Italia e il caldo che ancora resiste in alcune regioni del Sud. Nel corso del weekend, infatti, il Belpaese sarà diviso a metà, con fenomeni anche violenti, tra pioggia, nubifragi e grandinate, a settentrione, con allerta meteo gialla e arancione diramata in ben 5 regioni, e il sole e le alte temperature che ancora si registreranno nei territori meridionali.

Previsioni meteo 27 luglio, allerta meteo al Nord e sole al Sud

Secondo le previsioni meteo di oggi, sabato 27 luglio, si registreranno violenti temporali, dovuti al mix si aria fredda in arrivo dal Nord Europa e del caldo e dell'elevato tasso di umidità dei giorni scorsi. Nello specifico, La Protezione Civile ha diramato l'allerta arancione in Trentino Alto Adige, dove già nella serata di ieri si erano registrati forti temporali accompagnati da fulmini e smottamenti. Quella gialla invece, riguarda il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Previste anche criticità idrogeologiche e idrauliche, oltre a nubifragi e violente raffiche di vento. Nella serata di oggi la situazione meteo peggiorerà anche su Liguria, Toscana e Lazio mentre al Sud continua il bel tempo, soprattutto su Sicilia e Puglia, mentre su Campania e Calabria sono in arrivo nubi sparse.

Previsioni meteo, domenica peggiora su tutta Italia

La situazione non migliorerà domani, domenica 28 luglio, quando anche al Sud arriverà il maltempo. Ci sarà un ulteriore calo termico al Nord e al Centro con massime che si portano diffusamente sotto media, valori massimi generalmente sotto i 26-28 gradi centigradi. Domenica attenzione particolare a Toscana, Umbria, Romagna, Marche, Lazio e Abruzzo. Sul resto del Nord invece, nonostante il maltempo, il rischio grandine dovrebbe essere ormai ridotto, che non è escluso neppure tra Campania, Molise e alta Puglia.