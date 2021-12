Previsioni meteo 27 dicembre: nubi su tutta la penisola, rovesci sulle sul Sud-Italia Nella giornata di oggi, 27 dicembre, nubi su tutta l’Italia con piogge sparse sul Nord. Rischio temporali al Sud con rovesci previsti sulla Campania.

A cura di Gabriella Mazzeo

Secondo le previsioni meteo di oggi, lunedì 27 dicembre, sull'Italia ci saranno nubi da Nord a Sud, con precipitazioni sparse su tutte le regioni. Le piogge saranno più insistenti sulla Liguria e nel pomeriggio su Lombardia e Veneto. Le temperature saranno in calo su tutto il Paese: dopo le festività natalizie, i giorni prima di Capodanno sembrano essere ancora all'insegno del clima variabile e del maltempo. Nevicate previste sulle aree alpine occidentali dai 1000-1200 metri d'altezza. Parziali aperture serali a Nord.

Allerta meteo lunedì 27 dicembre

Il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso per la giornata di oggi un'allerta meteo gialla per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico. Sono 7 le regioni a rischio: Basilicata, Campania, Calabria, Marche, Sicilia, Toscana e Umbria.

Nubi a Nord, neve sulle Alpi occidentali

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica militare, per oggi lunedì 27 dicembre sono previste nubi su tutte le regioni della penisola. In particolare il cielo sarà nuvoloso al Nord, con l'aggiunta di deboli precipitazioni fin dal mattino sulle regioni occidentali. Le piogge saranno più consistenti sul levante ligure per poi estendersi nel pomeriggio ai settori meridionali di Lombardia e Veneto. Neve prevista sulle aree alpine occidentali oltre i 1000-1200 metri di altezza. Aperture serali sul Piemonte e ponente ligure.

Nuvoloso sul Centro, piogge sulla Sardegna

Cielo molto nuvoloso fin dalla mattina sul Centro dell'Italia con piogge deboli su Toscana ed Umbria. Seguirà nel corso della giornata un graduale peggioramento a partire dalla Sardegna Occidentale con fenomeni in estensione anche sulle restanti zone del Centro. In serata nubi su tutto il settore.

Maltempo al Sud, rovesci sulla Campania

Nubi compatte ancora su gran parte del meridione fin dal mattino. Prevista per la giornata di oggi lunedì 27 dicembre una serie di rovesci e temporali su bassa Campania, Basilicata e Calabria Tirrenica. Interessata dal maltempo anche la Sicilia settentrionale. Nel corso del pomeriggio sarà registrata una generale attenuazione delle precipitazioni fino a un nuovo peggioramento serale soltanto sulle aree tirreniche e sull'entroterra molisano.