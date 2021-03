L’Italia dice addio al freddo e si appresta a vivere giornate di piena primavera. Secondo le previsioni meteo del 25 marzo, infatti, la Penisola nelle prossime si lascerà alle spalle gli ultimi strascichi dell’ondata di maltempo e soprattutto freddo che ha caratterizzato anche questa prima parte di settimana lasciando spazio ad ampie schiarire su tutto il Paese. Se fino a oggi soffieranno ancora venti forti su alcuni settori, da Giovedì torna il bel tempo ovunque con temperature decisamente più alte. Tutto merito del ritorno dell’alta pressione che nelle prossime ore avvolge l’intera Europa riportando una situazione meteorologica più tranquilla e caratterizzata da clima mite.

Previsioni meteo 25 marzo: clima mite sull'Italia

Nel dettaglio le previsioni meteo di domani 25 marzo, indicano fin dal mattino sole su tutte le regioni del centro nord anche se non mancheranno all'alba nebbie nelle zone di pianura sia a nord che nelle valli del Centro. Su gran parte del Sud e sulla Sicilia, invece, al mattino avremo ancora nuvole anche se non si prevedendo fenomeni di rovesci e piogge. Nel corso del giorno però la situazione meteorologica è destinata a migliorare anche nelle regioni meridionali grazie alle masse d'aria più calda che risaliranno dal Nord Africa facendo schizzare in alto anche le temperature.

Previsioni meteo 25 marzo, le città più calde

La grossa differenza infatti saranno proprio le temperature che secondo le previsioni meteo di giovedì 25 marzo subiranno sensibili ritocchi vero l’alto con punte fino a 20 gradi. I valori più alti si registreranno al nord in città come Bolzano, Trento e Bologna ma valori molto prossimi al massimo anche al centro. Meno marcata la differenza al sud ma in un clima comunque generalmente più primaverile