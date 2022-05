Previsioni meteo 25 maggio: forti temporali a Nord, gran caldo a Sud. Allerta meteo in 5 regioni Al Centro-Sud insiste il caldo intenso, al Nord si avrà una fase di maltempo con piogge e temporali. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per cinque regioni del Settentrione.

A cura di Biagio Chiariello

Se l’alta pressione proveniente dal nord-Africana, accompagnata da una massa d’aria molto calda, continua a determinare tempo soleggiato e molto caldo al Centro-Sud, il Nord, invece, subisce a gli effetti del transito di una perturbazione atlantica che determinerà, nel corso delle prossime ore, una fase perturbata su tutte le regioni settentrionali, dovuta all'apporto di flussi sud-occidentali più umidi ed instabili. Tale situazione favorirà vesci o temporali sparsi su gran parte delle regioni del Nord.

Le previsioni meteo di domani 25 maggio

Nuvolosità sparsa e tempo instabile al Nord con piogge e temporali inizialmente su Alpi e Nord-Ovest, in successivo sviluppo nel pomeriggio anche al Nord-Est. Qualche rovescio isolato atteso anche in Sardegna. Situazione più stabile sul resto del Centro-Sud, ma con nubi in transito, più dense soprattutto al Centro e in Campania. Temperature in ulteriore calo al Nord e in Sardegna con clima particolarmente fresco al Nord-Ovest; insiste il caldo al Sud e in Sicilia con punte localmente ancora vicine ai 35 gradi.

Allerta meteo su 5 regioni del Nord Italia

La Protezione Civile, che d'intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per molte regioni settentrionali. L'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, martedì 24 maggio, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto e Provincia Autonoma di Bolzano, in estensione all'Emilia-Romagna. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate ad alta quota, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 25 maggio, allerta gialla su gran parte dei settori di Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte e sull'intero territorio dell'Emilia-Romagna.