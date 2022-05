Meteo, torna il maltempo sull’Italia: piogge e violenti temporali al nord Una perturbazione di origine atlantica sarà responsabile di un deciso peggioramento del tempo al nord con piogge e anche violenti temporali tra oggi e domani.

A cura di Antonio Palma

Arriva il maltempo sull'Italia. La fase di sole e caldo intenso che ha caratterizzato le previsioni meteo degli ultimi giorni infatti sta per finire lasciando spazio all’irruzioni di correnti più fresche e soprattutto piogge e temporali, almeno su una parte del Paese. L’alta pressione nordafricana che ha garantito tempo soleggiato e molto caldo fino al weekend scorso, in queste ore di martedì 24 maggio lascerà gradualmente spazio a una perturbazione di origine atlantica responsabile di un deciso peggioramento del tempo al nord con piogge e anche violenti temporali, prima sulle Alpi e poi sulle aree di pianura.

Maltempo al nord: rischio fenomeni meteo estremi

La perturbazione che si è insinuata lungo le Alpi già dal pomeriggio di ieri, con piogge e temporali sul versante svizzero e austriaco, farà sentire i suoi effetti sull’Italia già durante la giornata di oggi con fenomeni localmente molto intensi per proseguire poi anche domani. “L’Aria fredda sospinta dal ciclone su Nord Italia, sorvolerà su aria molto umida e assai calda generata dall’anticiclone africano. Il mixing di aria fresca e suolo caldo, unito alla radiazione solare assai forte, può originare fenomeni meteo estremi” spiegano da meteogiuliacci.it.

Per la giornata di oggi la protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando una allerta meteo gialla su settori di Piemonte e Trentino Alto Adige. Tra i 24 e il 25 maggio, dunque sul Nord Italia sono previsti molti temporali, specie lungo la fascia pedemontana, in particolar modo in prossimità dei Grandi Laghi. Il maltempo da mercoledì si sposterà anche su parte del centro con annuvolamenti che localmente daranno vita anche rovesci. Nel frattempo il caldo intenso continuerà a insistere al Sud almeno fino al fine settimana quando potrebbe esserci un generale calo termico in tutta la Penisola.

Previsioni meteo per domani mercoledì 25 maggio

Le previsioni meteo per domani mercoledì 25 maggio indicano dunque cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni settentrionali, in particolare su Lombardia, ovest Emilia-Romagna, Trentino alto Adige, Veneto settentrionale e Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi. Al Centro velature a tratti anche spesse che potrebbero dare vita a piogge sul nord della Toscana ma in un contesto asciutto. Condizioni stabili con cielo sereno invece al sud.