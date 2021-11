Previsioni meteo 24 novembre: il maltempo dà una tregua, ma presto arriverà un’ondata di freddo Oggi, mercoledì 24 novembre, il maltempo darà una breve tregua prima del transito sull’Italia di una serie di perturbazioni che riporteranno piogge, temporali e nevicate sulle Alpi e, in qualche caso, anche sull’Appennino.

A cura di Redazione Meteo

Il maltempo darà anche per oggi, mercoledì 24 novembre, una breve tregua prima del transito sull’Italia di una serie di perturbazioni che riporteranno piogge, temporali e nevicate sulle Alpi e, in qualche caso, anche sull'Appennino. La prima di questa serie di queste perturbazioni (la settima di novembre) arriverà nelle prossime ore dalla Spagna e sarà responsabile di un peggioramento entro questa sera ad iniziare dalla Sardegna e sul versante tirrenico della Penisola. Per domani, invece, nuvole e piogge saranno protagoniste in gran parte d’Italia, con il rischio di forti temporali al Centro-Sud e nelle Isole e nevicate sui rilievi settentrionali. Tempo molto instabile anche venerdì e sabato, con precipitazioni soprattutto nelle regioni tirreniche e forti venti. Nel corso del weekend aria fredda di origine artica raggiungerà il Centro-Nord, determinando un sensibile calo delle temperature: il mese di novembre potrebbe concludersi quindi con un clima invernale al Nord e più freddo della norma anche al Centro e al Sud.

Allerta meteo gialla in Abruzzo

Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico sui settori costieri abruzzesi, in particolare Bacino del Pescara e Bacini Tordino Vomano.

Nord, prevalenza di bel tempo

Come spiega l'Aeronautica Militare sul suo sito nelle regioni settentrionali stamattina previsti residui addensamenti compatti su Alpi e Prealpi centroccidentali e bel tempo sul resto del nord. Dal pomeriggio aumento delle velature sulle regioni occidentali.

Centro, piogge sparse sulle regioni adriatiche

Nel Centro Italia attesi per oggi addensamenti compatti sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna con piogge sparse sulle regioni adriatiche e rovesci o temporali sparsi sull'isola in estensione serale alle coste di Toscana meridionale e Lazio; estese velature sul resto del centro.

Sud, in serata temporali in Campania

Nelle regioni meridionali nuvolosità irregolare, a tratti compatta, con piogge o rovesci sparsi, in generale di debole intensità. Dalla serata aumento delle nubi compatte, con rovesci o temporali diffusi sulle coste settentrionali della Campania.