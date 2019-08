Le previsioni meteo di oggi sabato, 24 agosto, fanno intendere che l’instabilità che ha inaugurato questo weekend, contribuendo a spezzare la morsa di caldo intenso al Centro-Sud, ci accompagnerà anche nei prossimi giorni, a causa della presenza di una debole area di bassa pressione in lento movimento verso est. Non mancheranno i temporali, specialmente nelle ore pomeridiane e nelle aree montuose e interne di tutte le regioni, ma non si escludo acquazzoni verso le coste tirreniche e sulle pianure del Nord.

Previsioni meteo di oggi, sabato 24 agosto

Sole a Meridione e sulla Sicilia, con qualche isolato temporali sulle aree montuose e nelle zone interne della Puglia durate le ore più calde. Nel resto del Paese sarà l’instabilità a fare da padrone, con alternanza di schiarite e di annuvolamenti a tratti compatti. Saranno possibili rovesci al mattino sulle pianura padana e nel pomeriggio su gran parte delle aree montuose, zone interne della penisola, valpadana centrale, coste tirreniche del Centro e della Sardegna. Alla sera tendenza a una generale attenuazione dei fenomeni. Temperature massime in lieve rialzo al Nord, quasi stazionarie altrove con ancora locali picchi di 34-35 gradi al Sud.

Previsioni meteo per domani

Tempo al mattino abbastanza soleggiato con un po’ di nuvolosità al Centro-Nord e in Sardegna. Fra tarda mattina e pomeriggio aumento dell’instabilità con sviluppo di numerosi temporali su buona parte delle aree montuose, nelle zone interne e localmente anche sulla pianura emiliana, le coste tirreniche del Centro e della Sardegna. Alla sera tendenza a una generale attenuazione dei fenomeni. Temperature stazionarie o in lieve aumento con valori leggermente sopra la media.

Previsioni meteo, prossima settimana

Nella prima parte della prossima settimana assisteremo al ritorno dell’alta pressione che determinerà condizioni più stabili con prevalenza di tempo soleggiato e temperature in leggera crescita. Nella seconda parte della settimana, invece, l’arrivo di un altro vortice ciclonico dalla Penisola Iberica porterà ad un nuovo incremento dell’instabilità in molte regioni.