Previsioni meteo 23 gennaio: cielo sereno su tutta l’Italia ma temperature artiche Il freddo sarà protagonista anche oggi, domenica 23 gennaio, a causa delle gelide correnti gelide di origine artica che si stanno riversando sull’Italia insieme all’alta pressione.

A cura di Redazione Meteo

Il freddo continuerà a farla da padrone anche oggi, domenica 23 gennaio, a causa delle gelide correnti gelide di origine artica che si stanno riversando sull'Italia insieme all'alta pressione. Il tempo di conseguenza continuerà a rimanere per lo più stabile, con solo qualche annuvolamento nelle regioni meridionali, accompagnato da scarse precipitazioni. Più nel dettaglio qualche addensamento un po’ più consistente si registrerà fra Liguria e Toscana, e al Sud. In mattinata possibile presenza di nebbie o strati nuvolosi bassi in pianura padana. A fine giornata nubi più compatte in arrivo sul medio-basso Adriatico con locali precipitazioni fra Molise e Puglia, in estensione nella notte a Basilicata, rilievi campani, nord della Calabria e Sicilia tirrenica, nevose oltre 600 metri.

Al nord cielo sereno o poco nuvoloso

Come spiega l'Aeronautica Militare il cielo oggi sarà in prevalenza sereno salvo locali annuvolamenti sulle aree alpine del triveneto e nubi un po' più compatte sulla Liguria durante la prima parte della giornata. Dalla serata formazioni nebbiose lungo il corso del Po.

Centro, nubi in aumento su Marche e Abruzzo

Nelle regioni centrali il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con tendenza ad un graduale aumento della nuvolosità su Marche ed Abruzzo a fine giornata con possibili primi fenomeni sul settore più meridionale di quest'ultima.

Al sud deboli piogge sulla Puglia

Nelle regioni meridionali scarsa nuvolosità in mattinata, in progressiva intensificazione associata a deboli precipitazioni dalla tarda serata su Puglia,

Molise aree interne di Campania e Basilicata e settore ionico della Calabria.