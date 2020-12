Ancora sole e caldo fuori stagione per l’Italia secondo le previsioni meteo del 23 dicembre ma questo clima mite generato dall’anticiclone natalizio che si è impossessato dell’Italia è destinato a durare poco. Le ultime proiezioni meteorologiche indicano infatti l’arrivo sulla Penisola di una nuova perturbazione che dal nord Europa investirà prima il nord e poi il centro del Paese provocando un vero e proprio ribaltone meteo proprio durante i giorni di Natale e Santo Stefano.

Previsioni Meteo 23 dicembre: ancora caldo fuori stiagone

Nel dettaglio, le previsioni meteo di domani, mercoledì 23 dicembre, indicano dunque ancora tempo clemente e condizioni stabili su gran parte dell’Italia dove continueremo ad assistere a temperature superiori alla norma del periodo quasi ovunque. A parte il solito pericolo nebbie su tutte le valli del centro nord dell’Italia, il tempo sarà generalmente soleggiato da nord a sud anche se non mancheranno locali annuvolamenti su Liguria, alta Toscana e Campania dove potrebbero verificarsi anche deboli piovaschi.

Previsioni Meteo mercoledì 23 dicembre

Per la giornata di mercoledì 23 dicembre le previsioni meteo confermano dunque il clima mite per quasi l’intera giornata ma dal tardo pomeriggio sera la nuvolosità sarà in progressivo aumento sulle regioni settentrionali. A essere interessate inizialmente saranno la Liguria orientale e le coste di Toscana e Lazio. Sarà il preludio a una vigilia di Natale caratterizzata da un primo peggioramento del tempo che interesserà tutte le successive giornate festive.

Previsioni meteo viglia di Natale

Le previsioni del 24 dicembre infatti indicano nuvolosità in aumento al nord e lungo la fascia tirrenica centro-meridionale, dove assisteremo alle prime piogge più diffuse e anche a qualche temporale. Il ribaltone vero e proprio lo avremo però a Natale quando ci sarà anche un brusco abbassamento delle temperature a causa dei freddi venti in arrivo al nord.