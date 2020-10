L'arrivo del vero autunno è ormai alle porte. A partire da questa sera infatti venti di Scirocco porteranno copiose piogge al nord e una fase piuttosto calda al sud. I venti caldi sono richiamati dall'affondo di un vortice ciclonico collocato tra il Regno Unito e la Francia. Percorrendo il mar Mediterraneo le correnti calde si caricheranno di umidità e alimentate dall'aria fresca dell'oceano, daranno vita a un'intensa perturbazione. Secondo i meteorologi precipitazioni abbondanti o molto abbondanti investiranno tutto il Nordovest. Particolare attenzione dovrà essere tenuta in Liguria, in Piemonte e in Lombardia dove le piogge potrebbero presentarsi sotto forma di nubifragio. Il rischio idrogeologico sui settori alpini, prealpini e appenninici sarà alto. I venti soffieranno impetuosi su tutti i mari, ma soprattutto su quello ligure, sul medio Tirreno e sull'Adriatico.

Previsioni meteo per oggi, 1 ottobre

Tempo prevalentemente soleggiato lungo il medio e basso versante adriatico e in Basilicata; poche nuvole fino al pomeriggio anche in Trentino Alto Adige e sulla Sardegna orientale. Cielo più nuvoloso nel resto dell’Italia, con qualche precipitazione fin dal mattino tra Levante Ligure e alta Toscana, in Campania e in Sicilia; nel pomeriggio anche sulle Alpi occidentali. In serata la perturbazione in arrivo darà luogo a un graduale peggioramento, con precipitazioni in estensione a quasi tutto il Nord e possibilità di temporali sulla Liguria centrale e di Levante. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Previsioni meteo per venerdì 2 ottobre

Gran parte del Nord sarà interessato dal maltempo con piogge anche intense in Piemonte, alta Lombardia, Liguria e Nord-est; rischio di forti temporali in Liguria, alta Toscana, alto Veneto e Friuli. Cielo coperto nel resto del Centro e in Sardegna, più soleggiato lungo le coste del medio Adriatico, al Sud e in Sicilia, con solo qualche precipitazione in Salento.