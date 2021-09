Previsioni meteo 18 settembre, weekend di temporali al nord, bel tempo al sud Domani, sabato 18 settembre, nubi compatte, alternate a schiarite anche ampie soprattutto sulle regioni meridionali e lungo le coste del Centro. Nel corso della giornata possibili precipitazioni al Nord-Ovest, in Trentino, Veneto occidentale, Emilia e Toscana.

A cura di Redazione Meteo

La coda di una perturbazione causerà nella giornata di oggi gli ultimi temporali – anche di forte intensità – su alcune aree del centro nord del paese, mentre il sud sarà ancora lambito dalla propaggine più settentrionale dell’anticiclone africano e qui resisteranno condizioni di tempo prevalentemente soleggiato e caldo anomalo con punte massime ancora oltre i 30 gradi. Anche nei prossimi giorni il tempo resterà improntato alla variabilità, soprattutto sulle regioni settentrionali, che verranno raggiunte da un’altra perturbazione in particolare fra domani pomeriggio e la giornata di domenica. Questo nuovo impulso sarà accompagnato da un nucleo di aria fredda che attraverserà i settori più settentrionali del nostro Paese provocando in queste zone, oltre a precipitazioni localmente intense, anche un deciso calo delle temperature. Al Sud e in Sicilia, invece, i termometri continueranno a segnare valori tipici dei mesi estivi.

Previsioni meteo per oggi, venerdì 17 settembre

Quella odierna sarà una giornata a tratti nuvolosa, ma con possibili ampie aperture al Nord-Ovest e all’estremo Sud. Piogge, rovesci e qualche temporale su Liguria di Levante, regioni centrali tirreniche, Marche, Campania e al Nord-Est. Nel pomeriggio qualche isolato rovescio anche sull’arco alpino centro-occidentale, parziale miglioramento, invece, su Liguria e alto Adriatico.

Previsioni meteo sabato 18 settembre

Domani, sabato 18 settembre, nubi compatte, alternate a schiarite anche ampie soprattutto sulle regioni del sud e lungo le coste del Centro. Nel corso della giornata possibili precipitazioni al Nord-Ovest, in Trentino, Veneto occidentale, Emilia e Toscana; fenomeni più sporadici non esclusi nelle zone interne del Centro e della Sardegna, e sulla Puglia settentrionale. Alla sera tendenza a un peggioramento verso le coste dell’alto Adriatico.