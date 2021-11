Previsioni meteo 18 novembre: piogge al centro, temporali anche in Salento Il maltempo che ha investito negli ultimi giorni l’estremo sud attraverserà l’Italia portando piogge soprattutto in Salento e nelle regioni centrali.

A cura di Redazione Meteo

Le condizioni di forte maltempo che hanno investito il sud Italia, in particolar modo le Isole maggiori, si sta gradualmente attenuando e nella giornata di oggi, dopo aver attraversato le regioni meridionali portando ancora piogge, si allontanerà dal nostro Paese. Per domani infatti si conferma un generale miglioramento in tutto il Centro-Sud. Nella giornata odierna il cielo sarà molto nuvoloso o coperto su Veneto, Emilia Romagna e regioni adriatiche, con piogge e rovesci sparsi dalle Marche fino alla Puglia; residui temporali nelle prime ore in Salento. Nubi e qualche rovescio isolato anche nel resto del Sud, sulla Sicilia tirrenica e sulla Sardegna nord-orientale. Nelle altre regioni cielo parzialmente nuvoloso, con ampi rasserenamenti su Alpi, Piemonte, Liguria e coste di Toscana e Lazio. Le temperature minime subiranno un lieve calo al Nord; massime in leggero aumento quasi ovunque. Venti moderati da nord-est sul medio e alto Adriatico; ventilato anche in Toscana.

Allerta meteo gialla in 5 regioni

Alla luce delle previsioni meteo per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico in settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche e Puglia. Nessuna allerta per domani invece in Sicilia, pesantemente colpita dal maltempo di queste ultime ore.

Molto nuvoloso al nord

Come spiega il portale dell'Aeronautica Militare nelle regioni del nord cielo inizialmente molto nuvoloso, con deboli piogge al mattino su est Emilia-Romagna e nel pomeriggio su aree interne e appenniniche della Romagna. Nubi in diradamento durante la mattina e nel pomeriggio, con schiarite anche ampie, su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e restante settore alpino e prealpino, dal pomeriggio e in serata anche sul resto di Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Centro, piogge sulle regioni adriatiche

Molto nuvoloso su Marche, Abruzzo, Umbria, restante settore appenninico e Sardegna orientale, con isolate piogge o brevi rovesci su regioni adriatiche e settori orientali di Umbria e Sardegna fino al tardo pomeriggio e fenomeni serali limitati all'Abruzzo; cielo poco nuvoloso sul resto di Sardegna, Toscana e Lazio con qualche addensamento in più fino metà giornata su Lazio meridionale e aree interne toscane.

Sud, temporali nel sud della Puglia

Molto nuvoloso sulle regioni peninsulari, con precipitazioni da isolate a sparse su Molise, Puglia, Basilicata e nord Calabria, anche temporalesche al primo mattino su Puglia meridionale e nel pomeriggio su sud Puglia, Basilicata e nord Calabria, con locali/isolate piogge o brevi rovesci anche su Campania e restante Calabria.