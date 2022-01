Previsioni meteo 18 gennaio: dominio dell’alta pressione, locali nebbie al Nord Secondo le previsioni meteo per oggi, martedì 18 gennaio, avremo tempo prevalente bello sull’Italia. Attese foschie e nebbie sulla Pianura Padana.

A cura di Redazione Meteo

Alta pressione prevalente anche oggi, martedì 18 gennaio. Le previsioni meteo indicano che la settimana prosegue sotto l’anticiclone e ancora per qualche giorno non ci saranno cambiamenti significativi del tempo. Oggi avremo nebbie e foschie a tratti anche fitte sulla Pianura Padana, cielo a tratti molto nuvoloso sul basso Tirreno e sugli Appennini meridionali, mentre sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Temperature stabili o in ulteriore lieve calo a Est. Nella seconda parte della settimana invece torneranno pioggia, neve e aria molto fredda al Centro-Sud. Nessuna allerta meteo è prevista per oggi: il bollettino della Protezione civile è verde.

Nord tra nebbia e nubi

Le previsioni dell'Aeronautica militare per le regioni del Nord indicano la presenza di molte nubi sulle aree alpine centro orientali in diradamento dal pomeriggio con successive ampie schiarite. Tempo stabile e soleggiato sul resto del settentrione ma con estese formazioni nebbiose anche persistenti sulla Pianura padana centro orientale e lungo le coste di Veneto ed Emilia Romagna.

Addensamenti sulla Sardegna, bel tempo sul resto del Centro-Italia

Al Centro e Sardegna: nuvolosità bassa e stratiforme al mattino sulla Sardegna seguita da decise aperture sulla parte settentrionale dell'isola; bel tempo sulle altre regioni, anche se non mancheranno dei locali addensamenti sull’Abruzzo.

Al Sud cielo sereno o poco nuvoloso

Nelle regioni del Sud oggi cielo da parzialmente a molto nuvoloso su bassa Calabria, Sicilia settentrionale e orientale dove saranno possibili occasionali piovaschi. Nuvolosità diffusa anche sulle aree appenniniche, cielo pressoché sereno sul resto del meridione.