Le previsioni meteo di domani, sabato 17 ottobre, indicano che, grazie a una rimonta dell’alta pressione, è atteso un miglioramento delle condizioni soprattutto al Nord. Il tempo sarà invece più incerto al Centro-Sud dove si sentirà ancora l'influenza del vortice ciclonico che ha sconvolto la penisola negli ultimi due giorni. In generale i meteorologi parlano di un weekend titubante: nonostante un primo tentativo di sfondamento, da Ovest, dell'anticiclone, il sole non tornerà ancora per tutti. Il vortice di bassa pressione riuscirà ancora a provocare qualche disturbo in alcune zone della penisola.

Previsioni meteo 17 ottobre

Secondo le previsioni meteo di sabato 17 ottobre, è atteso un miglioramento del tempo, con ampi spazi soleggiati, soprattutto al Nord. Va però segnalata anche la possibile formazione di nebbie o dense foschie, al mattino presto o dopo il tramonto, sulla Pianura Padana. Tempo più incerto invece al Centro-Sud dove si sentirà ancora l'influenza del vortice ciclonico che ha sconvolto la penisola negli ultimi giorni.

Previsioni meteo 17 ottobre, ancora instabile al Centro-Sud

Le previsioni meteo di sabato 17 ottobre indicano che, se al Nord il tempo tende a migliorare, sulle regioni centro-meridionali avremo ancora una moderata instabilità, con nubi e con la possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco. Le regioni maggiormente a rischio maltempo sono il basso Lazio, la Campania, la Calabria, le coste tirreniche della Sicilia e, in maniera più localizzata, Sardegna, Molise e Puglia.

Previsioni meteo weekend

Secondo le previsioni meteo durante il weekend il tempo tenderà a migliorare, in particolare la giornata di domenica si prospetta all'insegna del bel tempo a parte un po’ di instabilità al Sud, con precipitazioni alternate a momenti più asciutti su Calabria, Basilicata e Sicilia settentrionale. Sul resto del Paese avremo una prevalenza di tempo stabile e soleggiato.