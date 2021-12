Previsioni meteo 16 dicembre: sole al nord, nubi al centro-sud. E nel weekend in arrivo aria gelida L’alta pressione che caratterizza le regioni settentrionali garantirà anche oggi, giovedì 16 dicembre, una giornata soleggiata; al centro e al sud invece sarà più nuvoloso.

L’alta pressione che caratterizza le regioni settentrionali garantirà anche oggi, giovedì 16 dicembre, una giornata soleggiata, favorendo tuttavia anche la formazione di nebbie sempre più diffuse e persistenti in pianura oltre a un incremento del livello degli inquinanti atmosferici. Il medio versante adriatico e il Sud invece saranno interessati fino a domani da una ventilazione settentrionale responsabile di una certa nuvolosità e di temperature leggermente inferiori alla media. Per il weekend si conferma un netto peggioramento al Centro-Sud per l’arrivo di una massa d’aria molto fredda che dall’est Europa si riverserà sull'Adriatico e verso le nostre regioni con forti venti nordorientali, portando un brusco calo termico e nevicate anche a quote collinari in Abruzzo, Molise e al Sud.

Al nord tempo soleggiato

Come spiega il Servizio Meteo dell'Aeronautica Militare nelle regioni del nord Italia il tempo sarà stabile e soleggiato, a parte estese formazioni nebbiose al

mattino e dopo il tramonto sulle aree pianeggianti.

Centro, molto nuvoloso su Marche e Abruzzo

Situazione decisamente diversa nelle regioni del Centro Italia, dove il tempo sarà molto nuvoloso soprattutto su Marche, Abruzzo e parzialmente su Umbria con sporadiche deboli precipitazioni; poco coperto e prevalente soleggiamento invece sulle restanti regioni salvo una nuvolosità irregolare sul settore orientale sardo. Nelle ore notturne ed al primo mattino foschie anche dense su aree pianeggianti e valli interne.

Sud, sereno in Puglia e Sicilia

Nelle regioni meridionali sereno su Puglia e Sicilia; nuvolosità irregolare a tratti intensa sul restante meridione, con possibili occasionali deboli precipitazioni sul Molise.