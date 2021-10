Previsioni meteo 14 ottobre, allerta in 2 Regioni: vento e freddo fino a venerdì Per la giornata di domani, giovedì 14 ottobre, è allerta meteo arancione per due regioni. La perturbazione che ha interessato il Paese, pur in fase di allontanamento, insisterà infatti ancora sul Meridione. Nubi e piogge interesseranno in particolare Calabria e Sicilia ma a farla da padrone saranno i venti forti fino a burrasca su tutto il Centro-Sud.

A cura di Antonio Palma

Tempo ancora incerto e perturbato sulle regioni meridionali dell’Italia per la giornata di domani, giovedì 14 ottobre, ed è allerta meteo per due regioni. La perturbazione che ha interessato il Paese, pur in fase di allontanamento, insisterà infatti ancora sul Meridione. Nubi e piogge interesseranno in particolare Calabria e Sicilia per le quali infatti la Protezione civile ha emanato per giovedì una allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico. Nella giornata di domani però a farla da padrone saranno i venti forti fino a burrasca su tutto il Centro-Sud che hanno spinto la protezione civile ha emanare un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse

Allerta meteo arancione su Calabria e Sicilia giovedì 14 ottobre

Nel dettaglio, sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 14 ottobre, allerta arancione di moderata criticità su tutto il Versante Jonico e il Versante Tirrenico Centro-meridionale della Calabria e sula Sicilia Nord-Orientale, mentre è allerta gialla sui restanti settori delle due regioni. “Tutta colpa di un minimo barico in ulteriore approfondimento tra la Sicilia e lo Ionio farà persistere condizioni di tempo spiccatamente perturbato sull’estremo Sud e innescherà un’intensa ventilazione, mediamente dai quadranti settentrionali, su tutto il Meridione e su buona parte del Centro” spiegano dalla protezione civile. L’avviso prevede dalla serata di oggi venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, su Umbria, specie sui settori appenninici, Lazio centro-settentrionale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte su Puglia meridionale e settori ionici. Attese inoltre mareggiate lungo tutte le coste esposte.

Meteo giovedì 14 ottobre, in arrivo fredde correnti polari

Secondo le previsioni meteo di domani, giovedì 14 ottobre, l’intenso vento freddo, che raggiungerà raffiche fino a 80-90 km/h di intensità al Centro-Sud e nelle Isole, si assisterà a un brusco calo termico in tutto il Paese. I venti infatti spingeranno correnti freddi di origine polare che persisteranno per tutta la giornata e anche venerdì. Temperature massime quasi dappertutto in diminuzione e in generale sotto la norma.

Al nord sole ma anche freddo

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica Militare, il tempo per giovedì 14 ottobre nelle Regioni settentrionali sarà generalmente soleggiato a parte i soliti annuvolamenti su alpi e Prealpi orientali. Qualche nuvola in mattinata anche su Liguria di Ponente e Piemonte centro meridionale ma in ogni caso senza pioggia.

Al centro nubi sull’Abruzzo

Anche sulle regioni centrali e sulla Sardegna prevalenza di cielo sereno a parte annuvolamenti mattutini sull’Abruzzo dove non si escludono rovesci che però andranno ad attenuarsi nel corso del girono.

Al sud piogge e rovesci

Al sud, maltempo su Sicilia e Calabria con fenomeni temporaleschi anche intensi sin dalla mattina ma in attenuazione dal pomeriggio sul settore calabrese e poi dalla serata anche sull’Isola. Sul resto del meridione invece alternanza di sole e nuvole con qualche rovescio in mattinata anche su Molise, Puglia e Basilicata ma che andrà via via dissolvendosi.