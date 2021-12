Previsioni meteo 14 dicembre: tempo stabile e niente pioggia, ma nebbia e freddo anche al Sud Che tempo farà oggi 14 dicembre? Sembra finita la fase di maltempo che ha condizionato negativamente il contesto meteo praticamente su tutta Italia. Ma con l’arrivo dell’Anticiclone, attenzione a nebbia e smog.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni meteo di oggi 14 dicembre lasciano intendere come anche per le prossime 24 ore non ci saranno perturbazioni sul nostro Paese. Il merito è dell’anticiclone che si sta espandendo verso l’Europa centro-occidentale e in questa settimana continuerà ad influenzare il tempo anche sulla Penisola, tenendo lontano le nubi e le piogge. Tuttavia l'alta pressione, in questo periodo dell'anno, non è solo indice di un'atmosfera totalmente tranquilla; in un contesto freddo e anticiclonico, infatti, si traducono spesso nel tanto temuto arrivo della nebbia. E quindi, complice anche l'assenza di vita, darà luogo anche ad un rapido peggioramento della qualità dell’aria, soprattutto in Val Padana, maggiormente soggetta all’accumulo di inquinanti nei bassi strati dell’atmosfera.

Quindi oggi vedremo un cielo parzialmente nuvoloso sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia. Inizialmente sereno nel resto dell’Italia, ma con nebbia a banchi in Pianura Padana e nelle valli toscane. Nel pomeriggio modesto aumento della nuvolosità al Centro-Nord, per il transito di velature. Temperature stabili o in lieve diminuzione.

Nebbia e foschia a Nord

Al mattino, nebbie sulle zone pianeggianti: la riduzione della visibilità potrà durare anche nel corso delle ore centrali del giorno. Sul resto dei settori la giornata risulterà ampiamente stabile e soleggiata. Temperature massime tra i 7 gradi di Milano e i 13 di Genova.

Sereno a centro

Tempo stabile, con cielo sereno o al più poco nuvoloso salvo temporanei addensamenti sul Molise, anche compatti. Sulla Sardegna, bel tempo. A Roma sole, mentre a Firenze qualche nuvola.

Nuvoloso a Sud

Qualche debole precipitazione potrà bagnare la Basilicata, mentre sulla Puglia e sulla Calabria tirrenica ci sarà una maggiore copertura nuvolosa. Sul resto delle regioni generali condizioni di bel tempo. A Napoli nuvoloso, così come a Palermo.