Previsioni meteo 13 novembre: nebbia in mattinata, maltempo e pioggia nel pomeriggio A causa di una circolazione ciclonica in arrivo sull’Italia da occidente la giornata di oggi sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche fortemente instabili e a tratti perturbate.

Neppure il prossimo sarà un weekend all'insegna del bel tempo. A causa di una circolazione ciclonica in arrivo sull'Italia da occidente la giornata di oggi, sabato 13 novembre, sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche fortemente instabili e a tratti perturbate che potrebbero perdurare anche per la giornata di domenica. Fin dalle prime ore del mattino si registreranno banchi di nebbia al Nord e su alcune regioni del Centro, oltre a qualche pioggia non da escludere in Liguria e sui litorali della Toscana, nonché su alcuni tratti dell'area ionica. La situazione peggiorerà tuttavia nel pomeriggio, quando nuvole, piogge e qualche precipitazione colpiranno in maniera diffusa il Nord, soprattutto la Lombardia, l'Emilia occidentale, la Liguria e, a scendere, la Toscana. Alcuni piovaschi potranno inoltre verificarsi in Campania, Puglia e Basilicata. Tra la serata e la nottata il contesto andrà ulteriormente a peggiorare al Nord e sulla Toscana, preludio ad una seconda parte di weekend che sarà piuttosto turbolenta.

Le allerte meteo di sabato 13 novembre

Per la giornata di oggi è stata diramata un'allerta meteo gialla per temporali e per rischio idrogeologico in settori di due regioni italiane: la Sicilia, pesantemente colpita dal maltempo in questa settimana, e la Toscana.

Al nord temporali nel pomeriggio

Come spiega l'Aeronautica Militare nelle regioni settentrionali cielo molto nuvoloso o coperto, con rovesci o temporali sparsi dal pomeriggio su levante ligure, Piemonte orientale, Lombardia, Emilia Romagna occidentale e triveneto, tendenti a divenire diffusi dalla sera; nubi basse al primo mattino in pianura padana, con foschie dense associate.

Al centro rovesci in Toscana

Nelle regioni centrali molte nubi compatte sulla Toscana, con rovesci o temporali sparsi dal tardo mattino, tendenti a divenire diffusi dalla sera; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del centro.

Al sud cielo nuvoloso

Al sud cielo da parzialmente a molto nuvoloso sul settore peninsulare, con rovesci o temporali sparsi, in generale attenuazione serale, ad eccezione della Puglia salentina; cielo poco nuvoloso o velato sulla Sicilia.