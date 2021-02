Tracollo delle temperature, venti gelidi e nevicate copiose fino in pianura e sulle coste, è quello che attende gli italiani per questo weekend di San valentino secondo le previsioni meteo del 13 febbraio. L’imminente perturbazione di origine siberiana, che già nelle prossime ore farà sentire i suoi effetti sulle regioni settentrionali, infatti coinvolgerà nel corso di sabato e domenica l’intera Penisola riportando un clima decisamente invernale. I primi effetti di questa situazione meteorologica saranno i venti gelidi che investiranno oggi prima le regioni di Nord Est e quelle adriatiche per poi propagarsi al resto del Paese portando a un crollo delle temperature anche di quindici gradi. Si parte già da stasera quando il tempo andrà peggiorando su tutto il nord con nevicate diffuse da est a ovest e a quote via via sempre più basse.

Previsioni meteo weekend

Le previsioni meteo di sabato 13 febbraio indicano dunque valori termici diffusamente sotto zero in molte zone d’Italia con gelate notturne sia sulle pianure settentrionali che nelle valli interne del Centro ma in molte regioni per tutto il weekend le temperature ruoteranno sempre attorno allo zero con alta probabilità di neve a basse quote e in pianura. In particolare, mentre andrà leggermente migliorando al nord nel corso del giorno, il tempo peggiorerà al centro sud dove, oltre che in quota, la neve è attesa anche in pianura. Nevicate son attese ancora su vaste zone di Piemonte, Lombardia ed Emilia mentre al centro sud nevicherà invece a zone collinari ma fiochi di neve potrebbero spingersi a imbiancare anche le coste del medio Adriatico.

Previsioni meteo sabato 13 febbraio

Secondo le previsioni meteo del 13 febbraio, la neve continuerà a cadere fino in pianura sul versante adriatico: su Marche, Abruzzo e Molise ma anche sul nord della Puglia e sui rilievi laziali. Mentre il tempo andrà migliorando al nord nel pomeriggio, al centro sud e sulla Sardegna avremo ancora diffusi rovesci e temporali, in particolare su Campania, Calabria, sud della Puglia e Sicilia. Le temperature si manterranno al di sotto della media per tutto il weekend e i venti avranno l’effetto intensificare la sensazione di freddo.

Previsioni meteo domenica

Le condizioni meteo saranno in miglioramento domenica, giorno di San Valentino, con diverse schiarite , in particolare al nord anche se il freddo persiste e continuerà a nevicare in quota sugli Appennini cento meridionali e fino in pianura sulle regioni del medio e basso adriatico.