Tra le giornate di oggi, 10 giugno, e domani, le condizioni meteo per l'Italia saranno ancora caratterizzate da un po' instabilità. L'alta pressione rimarrà infatti posizionata ai margini del Paese, su cui continueranno a scorrere delle correnti settentrionali che saranno responsabili dello sviluppo di diversi temporali, in particolare nelle ore pomeridiane e soprattutto sulle zone montuose. Per il weekend tuttavia si profilano condizioni meteo sensibilmente migliori e più estive: il sole tornerà gradualmente ad avere la meglio ovunque e si assisterà anche a un aumento del caldo.

Previsioni meteo venerdì 11 giugno

Sebbene anche domani il tempo sia un po' instabile, l'alta pressione tornerà ad avvicinarsi a partire dal Centro-Nord, dando invece inizio a una fase di tempo soleggiato e a un deciso aumento del caldo. Nella giornata di domani le condizioni meteo saranno variabili soprattutto nella seconda parte della giornata. Dopo una mattinata di bel sole, infatti, nel pomeriggio le nuvole aumenteranno soprattutto nelle zone interne. Isolati rovesci e temporali interesseranno Alpi, Liguria, zone interne del Centro, Appennino Campano e Lucano, Puglia Ionica, nord della Calabria, zone interne della Sicilia e rilievi sardi. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo.

La tendenza meteo per il weekend 12 e 13 giugno

Dopo una settimana incerta l'alta pressione si estenderà verso le nostre regioni centro-settentrionali, assicurando tempo bello e caldo estivo, mentre residue condizioni di instabilità insisteranno su parte del Sud, soprattutto nel pomeriggio. In mattinata il tempo sarà soleggiato quasi dappertutto, con qualche nube sulla Calabria tirrenica. Nel corso della giornata qualche rovescio o temporale potrà svilupparsi nel sud del Lazio, in Basilicata, in Calabria e sulla Sicilia orientale. Le temperature aumenteranno al Centro-Nord, dove nelle zone più calde registreremo valori intorno ai 30 gradi, mentre al Sud non subiranno variazioni di rilievo. Domenica l’alta pressione raggiungerà anche le regioni meridionali, e di conseguenza per tutto il Paese si profila una giornata con tempo estivo e soleggiato