Previsioni meteo 10-12 settembre, arriva il maltempo: weekend a rischio tra piogge e temporali Sarà un weekend all’insegna dell’instabilità quello appena iniziato, con piogge e temporali al Sud e bel tempo al Nord dove l’estate non sembra proprio voler finire. Previsioni di maltempo soprattutto per la giornata di sabato mentre per assistere a un miglioramento bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana.

A cura di Chiara Ammendola

Pioggia e maltempo al Sud e sole al Nord dove l'estate non sembra voler finire. Sarà un weekend all'insegna dell'instabilità quello appena iniziato: secondo le previsioni meteo per le giornate di sabato 11 settembre e domenica 12 settembre, nel Nord e Centro Italia, l‘alta pressione continuerà a portare sulle regioni sprazzi d'estate con temperature calde e sole, mentre un insidioso centro di bassa pressione raggiungerà la Sardegna e gran parte del Sud dando vita a un'intensa fase di maltempo.

Meteo sabato 11 settembre: forti temporali su Campania, Sicilia, Calabria e Puglia

Nello specifico secondo gli esperti, a partire dalla giornata di oggi venerdì 10 settembre, sarà proprio la Sardegna la regione maggiormente colpita dalle precipitazioni che si abbatteranno in maniera intensa e sotto forma di temporali. Nella stessa giornata sono previsti rovesci sulle Alpi centro-occidentali, specie in Valle d'Aosta, ma anche su bassa Calabria e gran parte della Sicilia, a tratti temporaleschi. Per quanto riguarda invece la giornata di sabato 11 settembre, l'ondata di maltempo si porterà verso il Sud colpendo dapprima la Campania meridionale e poi Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, con grandinate e possibili nubifragi. Tempo più stabile e anticiclonico sul resto d'Italia con cieli poco nuvolosi o velati. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno in lieve aumento al Centro-Nord e in calo al Sud.

Previsioni meteo domenica 12 settembre: tempo in miglioramento

Domenica sarà la fase migliore del weekend in quanto l'azione del vortice ciclonico andrà gradualmente perdendo di energia lasciando dietro di se alcune note d'instabilità sulla Sicilia e sull'area ionica, mentre sul resto del Paese l'atmosfera si manterrà piuttosto tranquilla salvo per isolati temporali attesi nelle ore più calde su alcuni tratti dell'arco alpino specie sul Trentino alto Adige e sul Triveneto.