Prete sbanda e si schianta contro guardrail, in ospedale la sorpresa: positivo alla cocaina, denunciato Quello che sembrava un incidente stradale come tanti, in provincia dell'Aquila, si è concluso invece con una denuncia a carico del prete per guida in stato di alterazione e ritiro della patente, essendo risultato positivo alla cocaina.

Di ritorno da una cena fuori alla guida dell'auto, un sacerdote abruzzese è stato vittima di un terribile incidente stradale in cui è rimasto anche ferito. Quello che sembrava un incidente stradale come tanti, però, si è concluso invece con una denuncia a carico del prete per guida in stato di alterazione, essendo risultato positivo alla cocaina. L'episodio, raccontato dalle cronache locali, risale alla notte tra domenica e lunedì, intorno alla mezzanotte, quando l'auto del prete si è schiantata contro un guardrail sulla statale 17, non lontano da Sulmona, in provincia dell'Aquila.

Uno schianto violento che ha completamente distrutto la parte sinistra della vettura e fatto scattare anche gli airbag. Il prete al volante, unico al bordo del mezzo, fortunatamente è riuscito a uscire con le sue gambe dalla vettura e a chiamare i soccorsi che in breve tempo sono giunti sul posto e lo hanno assistito. Mentre l’ambulanza del 118 prestava le prime cure al parroco prima di trasportarlo poi in ospedale per tutti gli accertamenti in pronto soccorso, la polizia ha condotto i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

In un primo momento si era pensato a una distrazione e al manto stradale reso viscido dalla pioggia ma poi, durante le analisi del sangue e tossicologi in ospedale, è arrivata una sgradita sorpresa. Il sacerdote è risultato positivo alla cocaina e con un valore molto alto. A questo punto inevitabile la denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e il ritiro della patente.

Per il prete, che esercita nell'Alto Sangro e pare stesse tornando con la sua auto dopo una cena con amici, ci saranno conseguenze anche dal punto di vista ecclesiastico. Il vescovo di Sulmona infatti ha comunicato che riunirà il Collegio dei consultori per eventuali provvedimenti contro il sacerdote.